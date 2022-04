Foligno, com o Festival de Ciência e Filosofia, entramos na célula entre realidade virtual e tecnologias imersivas

FOLIGNO – Uma viagem dentro da célula humana para descobrir e aprender seus segredos de todas as suas partes. Trata-se de um projeto inovador e único que está a ser promovido pelo Laboratório de Ciências Experimentais de Foligno por ocasião da 11ª edição do “Festival de Ciência e Filosofia”, que decorrerá de 21 a 24 de abril próximo. Intitulada “Vamos entrar na nossa cela”, a novidade notável de 2022 é a instalação superlativa de Cellulaessenziale® no pátio exterior do Palazzo Trinci, em Foligno, aberto de sábado, 9 de abril, a domingo, 1 de maio.

Projeto “Entre na Célula”

Em detalhe, o projeto viu a criação de uma cúpula transparente representando a membrana celular contendo o núcleo, retículo endoplasmático, mitocôndrias e ribossomos. Uma vez lá dentro, os visitantes poderão acompanhar as principais etapas que caracterizam o metabolismo celular. No exterior, sob os arcos do histórico edifício Foligno, estarão localizados computadores através dos quais serão apresentados ao público conhecimentos sobre a biologia e estações de trabalho que permitirão, graças aos espectadores, experimentar tecnologias inovadoras e imersivas. Em suma, um verdadeiro passeio virtual com a orientação de professores atentos que acompanharão adultos e crianças numa verdadeira viagem entre os vários órgãos celulares. Uma jornada que se repetirá, em tempo real, mesmo em telas instaladas no mesmo pátio.

Patrocinado pelo Laboratório de Ciências Experimentais de Foligno, o projeto contou com uma colaboração entre o Instituto Técnico e Tecnológico Leonardo da Vinci, o Liceu Clássico Fritzi-Beta Angela, a Academia ITS Umbria e a Direção de Educação do Terceiro Circuito. Além disso, o município de Foligno, Confindustria Umbria – Foligno e várias empresas da área também contribuíram.

La Cellulaessenziale® estará aberta de 9 a 20 de abril, 10 a 13 e 15 a 19 de abril; de 21 a 24 de abril das 10 às 12h30 e das 16 às 18h30; De 25 de abril a 1 de maio das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00, encerrado às segundas-feiras excepto feriados. Informações e reservas pelo 0742 330584-600 ou 0742 342598.

Intervenções

O projeto “Let’s Get into the Dungeon” foi apresentado durante uma conferência na manhã desta sexta-feira, 8 de abril, no pátio externo do Palazzo Trinci, onde foi instalado o Essential Cell®. Para esclarecer suas propriedades e propriedades, falaram os curadores Corrado Morichi e Mario Tai, que falaram sobre a importância da célula em si, mas também sobre modelos aplicados ao método científico. Além do contexto físico em que está inserido, graças ao trabalho do arquiteto Giacomo Sana. “Estamos diante de uma cúpula futurista – explicou Corrado Morici – que faz parte de um projeto que permitirá a todos os visitantes, crianças e adultos, experimentar uma verdadeira viagem no espaço, mas também no tempo.”

O Chefe e Diretor do Laboratório de Ciências Experimentais de Foligno, os professores Maurizio Renzini e Pierluigi Mingarelli, Prefeito de Foligno, Stefano Zuccarini, Assessor de Educação do Município de Foligno, Paola de Bonis, Secretário Geral também falaram. A Fundação, Cassa di Risparmio di Foligno, Cristiano Antonietti e Giuseppe Metelli, estão entre os promotores do Festival de Ciência e Filosofia desde a sua criação. Ela também participou de algumas aulas do Ite “Scarpellini”, com alunos ilustrando a pesquisa realizada em 2019 para saber os números e usuários participantes do Festival de Ciência e Filosofia.

Pierluigi Mingarelli, Diretor do Laboratório de Ciências Experimentais – “Hoje apresentamos uma iniciativa única, contextualizada como o pátio do Palazzo Trinci, que nos permite combinar o moderno com o antigo. Esta iniciativa é possível graças à cooperação entre o Município de Foligno e a Casa di Risparmio di Foligno e a valiosa contribuição de escolas e empresas da região.

Maurizio Renzini, Chefe do Laboratório de Ciências Experimentais – “Estamos em fase de renovação após as dificuldades que encontramos durante a pandemia que, no entanto, não nos impediu de continuar nossa missão. Esta décima primeira edição é caracterizada por um programa muito rico de conferências e eventos paralelos, que envolverão também e sobretudo os alunos, que serão não só utilizadores, mas verdadeiros heróis, porque nos ajudarão a cuidar de toda a gama de atividades através de projetos de alternância de trabalhos escolares.”

Stefano Zuccarini, Prefeito de Foligno – “Ver uma estrutura tão avançada quanto a que temos hoje diante de nós no coração da tradição da cidade é uma experiência única, uma combinação perfeita do nosso passado e o que está por vir. Isso dará um valor agregado ao projeto para um evento como o Festival de Ciências e Filosofia, cuja validade se considera fundamental para a cidade. Estamos honrados em poder sediar um evento como este e como administradores estaremos sempre próximos a ele.”

Paola de Bonis, Conselheira Pedagógica, Município de Foligno – “O Festival de Ciência e Filosofia é um evento maravilhoso, no qual tive o prazer de participar acompanhando todas as etapas da organização, a ponto de me sentir parte desta família. algo tão importante como a colmeia criada dentro deste lugar Al Jameel é uma oportunidade única. Assim como considero essencial o envolvimento dos jovens. Este festival tem a vantagem de disseminar efetivamente a cultura científica entre nossas crianças e ajudá-las a desenvolver seu espírito crítico. ”

Cristiano Antonetti, Secretário Geral da Fundação Cassa di Risparmio di Foligno – “A Fundação apoia este evento desde a sua primeira edição e estamos satisfeitos com os resultados alcançados, tanto a nível nacional como internacional. Outro aspecto essencial do Festival de Ciência e Filosofia é a participação das crianças, um aspecto que a nossa organização sempre esteve na vanguarda da formação e da educação, também porque estamos convencidos de que o conhecimento é essencial para reduzir, sobretudo hoje, as diferenças entre os nossos jovens.”