Na sociedade moderna, a questão da ecologia está se tornando cada vez mais importante. Especialmente no período recente, com o aumento do custo do gás e da luz, surgiu o problema da proliferação de novas fontes de energia. Em particular, a partir de fontes de energia renováveis. Primeiro, porque os elementos não renováveis ​​estão se esgotando gradualmente, e depois porque as energias renováveis ​​têm menos impacto ambiental.

A relação entre ambiente poluído e saúde é muito mais próxima e recente do que se imagina. De fato, hoje já nas cidades italianas, os efeitos da poluição são sentidos em nossa pele e saúde. Antes de analisar o problema, precisamos saber o que são as partículas atmosféricas. Este é um complexo de partículas, com exceção da água, que flutuam na atmosfera por tempo suficiente para se difundir. Inspiramos partículas de um determinado tamanho todos os dias, e isso tem repercussões imediatas em nossa saúde.

partículas atmosféricas

A fonte dessas partículas pode ser natural, como um incêndio florestal ou propagação de pólen. Ou eles vêm de humanos através da produção industrial, sistemas de aquecimento e gases de exaustão. Por isso, temos um grupo de moléculas composto pelas mais diversas substâncias, como sulfato, amônia, cloreto de sódio, carbono e outras. Poucos diriam isso, mas ossos e pernas doloridos, dores de estômago e fadiga podem ser sintomas de poluição.

Para explicar aquele pesquisa italiana E isso relaciona a poluição a um risco aumentado de doenças autoimunes desse tipo. Estes incluem artrite reumatóide, lúpus eritematoso, doenças inflamatórias intestinais, bem como doenças do tecido conjuntivo. Vários estudos também mostraram que a incidência desse tipo de doença na população tem aumentado gradativamente nos últimos anos.

Dor óssea e nas pernas, dores de estômago e sensação de cansaço podem ser sintomas dessas condições subestimadas

A pesquisa levou em conta dados do Instituto Italiano de Proteção e Pesquisa Ambiental. Este mede a qualidade do ar em 110 províncias italianas. A pesquisa essencialmente vinculou os dados de saúde de uma amostra de pessoas com seu endereço residencial. Vi essa ascensão abrir Os gases de escape de automóveis e a poluição em geral aumentaram o risco de desenvolver doenças autoimunes. 40% a mais para artrite reumatóide, 20% a mais para doença inflamatória intestinal e 15% a mais de risco para doença do tecido conjuntivo.

De qualquer forma, o estudo tem caráter observacional, ou seja, não há intervenção de cientistas. Os pesquisadores simplesmente vinculam uma série de dados relacionados, os comparam e tiram conclusões deles. De qualquer forma, mesmo com essas limitações, a pesquisa é interessante porque demonstra uma relação entre a poluição do ar e a deterioração de nossa saúde.

Sugestões de leitura

Quanta água uma pessoa deve beber por dia com base em sua idade para ser saudável de acordo com a ciência