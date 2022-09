Argentina, pneumonia misteriosa matou 4 pessoas

Ele acrescentou: “Estamos todos em

Aviso

É por isso que divulgamos guias para unidades de terapia intensiva públicas e privadas se estiverem tratando pacientes com esses sintomas, especialmente por isso.

Diagnóstico correto com todos os protocolos necessários e equipamentos de proteção individual

Como recomendado para todos os pacientes respiratórios.”

infecções –

Essa pneumonia não terá nada a ver com Covid-19 ou mesmo com gripe e hantavírus. Todos os pacientes foram diagnosticados com esta pneumonia na época Nove (oito dos quais são profissionais de saúde)foi exposto a

Análise Específica

no Instituto Malbran em Buenos Aires. O centro de Tucuman onde os casos foram identificados, Luz Médica, uma clínica privada na cidade de San Miguel de Tucuman, foi colocado em isolamento por precaução.

paciente zero –

A primeira infecção foi uma mulher de 70 anos que estava internada na Luz MEla estava passando por uma operação de rotina, mas após a cirurgia desenvolveu uma infecção pulmonar que se acredita ser anormal que levou à sua morte. Em seguida, um médico e uma enfermeira morreram.

Pneumonia em observação – As autoridades de saúde analisam o sistema de água da instalação, bem como a unidade de ar condicionado. Desta forma será possível determinar se esta pneumonia tem origem tóxica ou ambiental. Enquanto isso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Centro Europeu de Controle de Doenças (ECDC) estão monitorando a epidemia.