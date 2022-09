Mãe após o transplante de útero / Quando a ciência e a medicina seguem um bom desejo

O primeiro transplante uterino na Itália já faz parte da história da medicina justamente pela audácia do projeto, pela enorme complexidade técnica científica e, sobretudo, pelo nascimento de uma menina que atualmente aparece em boa saúde, apesar de o covid da mãe é a mãe. “Outra complicação tornou necessário recorrer a uma cesariana.” É, como se sabe, o primeiro transplante uterino na Itália e o sexto no mundo. lá Uma gravidez bem-sucedida, apenas dois anos após o primeiro transplante, representa um sucesso inquestionável para toda a rede de transplantes na Itália.

Boletim de Vacinas Covid de hoje, 4 de setembro / Dados: 90,17% dos italianos receberam duas doses

Mas depois de todas as informações técnicas e científicas relacionadas à patologia primária da mãeacometido desde o nascimento pela síndrome de Rokitansky, às modalidades em que o órgão retirado de uma falecida foi transplantado, e a indubitável superioridade das equipes cirúrgicas e obstétricas e ginecológicas dos médicos de Catania, agora pode ser interessante tentar considerar também os aspectos humanos desta pequena obra-prima de excelência médica na Itália.

Lombardy Coronavirus Bulletin 4 de setembro / Dados: 11,8% de taxa de positividade

A mãe, 31 anos, nasceu sem útero devido a uma rara doença congênita: o que significa que há muitos anos ela tinha plena consciência de que não poderia ter filhos, apesar de seu aparente desejo de tê-los. Isso nos ajuda a pensar quão forte é o desejo de maternidade na mulher e quão profunda é a harmonia entre um cônjuge que realmente quer ter filhos e não desiste, nem mesmo diante da evidência do limite intransponível da imperfeição. do útero.

Mas também nos diz como uma profunda compreensão desse desejo de maternidade e paternidade pode estar tão profundamente enraizada no coração humano que faz obstetras, ginecologistas e cirurgiões de transplante ousar o impossível. Sem a crença de que a maternidade e a paternidade têm um valor infinito em si mesmas e na vida concreta de um casal, talvez não ousassem tanto.

Coronavirus Bulletin Itália 4 de setembro/min Dados de saúde: taxa de positividade 11,6%

Assim foi criado um caso especial, que viu nos cônjuges uma enorme vontade de ter um filho e em duas equipas médicas uma competência muito acima da média. O desejo de Son interrompeu a competência de quem poderia desafiar o impossível, pelo menos até aquele momento. Mas há também outro interlocutor precioso nessa história: o marido da mulher cujo ventre foi arrancado que aparentemente acreditava que sua esposa poderia sofrer algum tipo de aborto de sua maternidade, mesmo após a morte.

As entrevistas com os dois homens, o pai da menina nascida e o marido da falecida, refletem o amor pela vida, a solidariedade e a capacidade de transcender os próprios medos e ansiedades, o que, sem dúvida, mostra o quão forte é o desejo. direta e indiretamente.

Competência e paixão podem ser facilmente encontradas na equipe multidisciplinar formada pelos professores Perfrancisco Ferro, Paolo Scolo, Massimiliano Ferro e Giuseppe Scipelia, desde o início de seu trabalho como parte do programa piloto coordenado pelo Centro Nacional de Agricultura. Mas sem o forte desejo de paternidade dos cônjuges, eles não teriam conseguido superar todas as dificuldades que certamente surgiram ao longo de todo o processo necessário para o nascimento do filho desejado. De fato, a implantação uterina foi seguida por um longo processo de fertilização assistida homóloga, que foi possível através dos óvulos da mulher colhidos e armazenados, antes da cirurgia, no Biobanco de Preservação da Fertilidade do mesmo hospital. Mas nada perturbou a determinação dos aspirantes a pais, nem mesmo a Covid, que os obrigou a antecipar o momento do nascimento e o tornou necessário assim que mãe e filha foram colocadas em suas enfermarias de terapia intensiva.

Diante de tanta discussão nos dias de hoje sobre questões relacionadas à maternidade, esta parece ser uma resposta forte e clara ao quão forte o desejo de ser mãe e paternidade pode ser tanto em mulheres quanto em homens. Respondendo às necessidades profundas de mulheres e homens em nossa sociedade, capazes de desafiar tecnologias que você nunca experimentou antes.

– – – –

Precisamos de sua contribuição para continuar fornecendo informações independentes e de alta qualidade.

Apoie-nos Doe agora clicando aqui

© Reprodução reservada