Como prevenir a fadiga (física e emocional) – Corriere.it

Santos feriados. Aqueles que não param durante o verão por alguns dias, e são separados deles quando retornam, arriscam o que se chama QueimadoUma carga mental difícil de gerenciar e que leva a um colapso psicofísico Se você não parar no tempo. Síndrome dos homens Queimado É desencadeada quando uma situação profissional é percebida como estressante do ponto de vista psicofísico. O indivíduo, não possui uma estratégia comportamental ou cognitiva adequada para lidar com esse sentimento Exaustão física e emocional, termina em colapso. Só quando chegar o outono ela deve dar o seu melhor.

frente psicológica De acordo com uma pesquisa do Observatório de Práticas de Inovação em Recursos Humanos do Politecnico di Milano, apenas 9% dos trabalhadores italianos disseram sentir-se satisfeitos do ponto de vista físico, social e emocional no local de trabalho após o retorno das férias. Em particular, o A frente mais importante é a psicológica, cujo efeito mais forte é dado pela chamada intensificação do trabalhoEsta é a sensação, depois das férias de verão, de que você está sempre com pressa e correndo com os tempos. Há também episódios de ansiedade e/ou estresse associados, por exemplo, à carga de trabalho ou relacionamentos conflitantes com superiores e colegas. Quatro em cada dez pessoas relataram pelo menos uma ausência do trabalho no último ano devido a sofrimento emocional.

Bem-estar e saúde mental Construir um ambiente de trabalho baseado no bem-estar e na saúde mental no retorno das férias é fundamental para potencializar o bem-estar dos colaboradores e cursos de capacitação sobre saúde mental no ambiente de trabalho estão entre as prioridades Líderes de RH que desejam reter as melhores pessoas e contribuir para o sucesso da empresa. Fornecer pesquisas regularmente aos funcionários continua sendo a melhor maneira de entender exatamente o que está em suas mentes. Mas, de acordo com as pesquisas mais recentes, existem outras abordagens a serem seguidas se você deseja construir um ambiente de trabalho saudável. especialistas de ketchup, especialista em coaching digital, sugere 3 desenvolvido pela American Psychological Association. aqui estão eles:

1. Deixe seus funcionários a liberdade de decidir onde, quando e como trabalhar As razões pelas quais eles não gostam de formas flexíveis de trabalho podem variar de empresa para empresa, mas basicamente podemos resumir a dois aspectos: medo e controle. Se eles não podem vê-lo, eles assumem que você não está fazendo o que deveria estar fazendo. De acordo com o que lemos, “precisamos encontrar uma maneira de confiar em nossos funcionários e, ao mesmo tempo, ganhar sua confiança”. Especialmente no período de relaxamento, após férias e feriados.

2. Desenvolver programas e políticas para apoiar a saúde mental Muito do que determina o sucesso depende de quão bem os funcionários interagem. Quando os funcionários estão desmotivados ao voltar das férias dos sonhos à beira-mar, a participação nas atividades diárias sofre um declínio acentuado. Isso tem um custo enorme para as empresas em termos de dinheiro. Embora o desenvolvimento de programas e políticas de apoio à saúde mental dos funcionários exija um orçamento, o custo é insignificante em comparação com a baixa produtividade, falta de inovação, falta de atenção, absenteísmo e outros problemas decorrentes da não participação das pessoas. Programas que promovem o bem-estar no trabalho e um local de trabalho centrado nas pessoas podem contribuir muito para garantir que os trabalhadores tenham carreiras satisfatórias.

3. Diversidade não significa necessariamente inclusão Muitas empresas falam sobre diversidade, mas poucas obtêm resultados tangíveis. Como o treinador Cafe Meer apontou, diversidade não significa necessariamente inclusão. Às vezes temos diversidade, mas não temos abrangência. Diversidade significa ter todos ao redor da mesa. Inclusão significa que todos sentem que podem falar livremente.

Benefícios do coaching digital para o bem-estar e a saúde mental A formação digital é um trunfo poderoso para as organizações que pretendem melhorar o bem-estar dos seus colaboradores após o regresso das férias. K Relatório Encomendado pelo CoachHub e construído pela Forrester Consulting, há muitos grandes benefícios que o treinamento traz para o bem-estar dos funcionários, em primeiro lugar: Maior moral após um período de separação e maior abertura às operações comerciais e mudar as políticas. No geral, o relatório aponta como o treinamento sob demanda pode melhorar o desempenho de indivíduos e organizações. De acordo com o estudo, Empresas que utilizam a plataforma de treinamento individual há três anos Alimentado por IA, o CoachHub desenvolveu um ROI de 260%, valor presente líquido de US$ 3,3 milhões, US$ 115,9 milhões em ganhos de produtividade, uma melhoria de 3-5% na capacidade de reter talentos e uma hora de RH economizada para cada funcionário.

