Pessoas impulsivas lutam com a dieta: a ciência diz que sim

o Siga uma dieta Tornou-se uma necessidade real para muitos. Também é geralmente realizado para ter a melhor aparência estética, eliminando o excesso de peso que pode se acumular ao longo do tempo. Mas ficar em forma também é essencial, especialmente quando você tem certas doenças.

Obviamente, de fato, o ganho de peso excessivo Não é bom para o nosso corpo Muitos seguem um nutricionista ou vão à academia para tentar perder peso. No entanto, uma dieta restritiva não é fácil, e para que ela seja bem sucedida da melhor forma, é importante que haja também uma grande motivação por trás dela. Aqui está o que a ciência descobriu sobre isso.

Pessoas impulsivas têm mais dificuldade em fazer dieta

Fazer dieta é certamente uma questão de motivação, como já definimos. Mas não só isso. De fato, algumas características de nossa personalidade muitas vezes influenciam nossa capacidade de atingir nosso objetivo em termos de nutrição.

Vamos pegar alguns por exemplo Características típicas de pessoas impulsivas. De acordo com especialistas, pode ser difícil para eles seguir uma dieta adequada. A impulsividade é um verdadeiro inimigo da dieta, porque empurra a vontade de desistir mais.

Estamos falando de pessoas altamente impulsivas, que não conseguem se controlar na pressa de ver o que tem na despensa para comer ou de abrir a geladeira quando a fome as come.

Claro que a impulsividade é uma característica que pode ser muito importante em alguns casos. No entanto, em termos de dieta, não parece ser exatamente o mesmo recurso ideal.

Se em muitas outras ocasiões ele é exuberante na vida Pode ser uma vantagemQuando você precisa seguir uma dieta controlada, a motivação pode ser crucial e você pode assumir.

O que fazer para o tratamento

Em suma, pode moldar nossos impulsos e pensamentos obstáculo real Entre nós e nossa capacidade de perder quilos extras é porque as pessoas impulsivas tendem a comer mais instintivamente do que aquelas com uma atitude mais reflexiva.

É por isso que os especialistas aconselham as pessoas impulsivas, se quiserem fazer dieta, que se dediquem sobretudo à meditação, para melhor distinguir entre estímulos e pensamentos e poder agir de forma mais racional, mesmo quando se trata de fazer dieta.