O medo da ciência é um fenômeno cultural complexo

um relatório Confiançaas vezes Complexoem relação à ciência é um dos argumentos que se agitaram nos últimos anos debate público Entre a sociedade civil, pesquisadores, instituições e especialistas em comunicação e publicação científica. Mudanças climáticas, evolução, vacinas. Apenas para mencionar algumas das principais questões “quentes” que ainda despertam teorias não científicas se não forem teorias de conspiração.

Você pode especificar o local de um arquivo raízes históricas Quem são os movimentos anti-ciência mais importantes? Que Contextos e caminhos de vida Apoiam o surgimento de atitudes de raiva e ceticismo que levam a questionar a boa-fé dos pesquisadores? E quando essa dúvida se transforma em forma? com medo para o conhecimento?

O relacionamento entre ciência e sociedadecom suas limitações e contradições, é um dos temas centrais da edição 2022 do Próxima TriesteE a Festival de Pesquisa Científica Realizado todo outono na capital Juliana (este ano de 22 a 24 de setembro com uma programação de eventos intitulada “limites da ciência”).

durante o encontro Por que temos medo da ciência?um dos muitos eventos organizados como parte do festival, para jornalistas Enrico Piedemonteo autor do livro medo da ciência (Treccani, 2022) e Nico PetrelliChefe do Gabinete de Comunicação da CISA em Trieste, estudou os métodos e contextos em que o relacionamento é criado de confiança Entre pesquisadores e sociedade civil, sobretudo, as diversas razões que podem surgir dessa relação para faltar.

A falta de confiança na pesquisa científica é um fenômeno complexo e multicamadas que cruza a dimensão politico, historico e economico O que, como destaca Petrelli, não pode ser resumido em um problema ignorância.

Nesse sentido, o estado de ideologia é ideal congênito É amplamente distribuído entre os membros comunidade evangélica nos Estados Unidos da América. Para entender os aspectos mais importantes desse fenômeno, Pedemonte embarcou em uma longa busca para descobrir as causas mais profundas do criacionismo.

“Os evangélicos imigraram da Europa para a América em 1600, fugindo das monarquias totalitárias”, diz o jornalista. “Um de seus elementos culturais distintivos é libertárioEles não acreditam na existência de uma única autoridade religiosa ou de um Estado forte. Ao longo dos anos, os membros desta comunidade sentiram-se Um ataque crescente à sua identidade Inicialmente devido a migrações pesadas católico Vindo da Europa e depois da América Latina, no pós-guerra, para progredir Secularização da Escola Americanaonde os ensinamentos Darwinismo. Para quem acredita na necessidade de interpretar a Bíblia literalmente, esta receita é uma verdadeira forma de hfComo resultado, ele desenvolve uma atitude final e termina com poleiro Cada vez mais em seus posts. “Nessas circunstâncias, a ciência que fala sobre mudanças climáticas e darwinismo e fatos que entram em conflito com os valores fundacionais de sua cultura de referência inaceitável‘ observa Piemonte.

Enrico Piedmonti e Nico Petrelli em Trieste no próximo 2022

Nesses casos, acontece, compreensivelmente, que a desconfiança da ciência também se traduz em desconfiança da Estado, governos e instituições. No entanto, a causa desse círculo vicioso nem sempre e apenas se deve às identidades culturais. até o interesses políticos e econômicos Eles podem desempenhar um papel fundamental nessa história, chegando ao ponto de minar a confiança coletiva na pesquisa científica. O exemplo mais marcante em que Pedemonte naturalmente se concentra diz respeito ao ceticismo Aquecimento globalalimentado por anos por pesquisas financiadas por indústrias de petróleo Para provar que não há mudança climática. Mas o caso da negação do clima é um estudo de caso interessante mesmo para Outra razão. Sua história esclarecedora explica a relação entre confiança (e desconfiança) na ciência e polarização política.

“Antes de 2000 não havia muita diferença de opinião sobre a questão do aquecimento global entre os líderes democratas e republicanos nos Estados Unidos”, disse Piedmonti. A situação começa a se reverter no início do novo milênio, quando a posição assumida sobre a crise climática passa a ser uma única questão relacionada. alinhamento políticoonde a grande maioria dos democratas acredita no aquecimento global e a grande maioria dos republicanos rejeita sua existência.

Poucos americanos acreditam no aquecimento global resultado Identificação com um partido político que abraçou as teses da indústria Quem, como os criacionistas, construiu um para essas pessoas realidade alternativaPiemonte continua: “A partir da década de 1990, o enorme compromisso da indústria do petróleo foi defender seus interesses negando as descobertas da ciência – concentrando-se em seu núcleo. suspeita – criada polarização massiva sobre esta questão por toda a população do mundo, começando pelos Estados Unidos.”

“Costumávamos pensar que bastaria publicar mais dados científicos para aumentar a confiança dos cidadãos”, observa Piemonte. “Não é desse jeito. Tendemos a acreditar em fatos, mesmo em fatos científicos, Somente se eles apoiarem nossa visão do mundo. Quando isso não acontece, os fatos em questão são rejeitados e corre-se o risco de construir uma realidade alternativa.”

“Por Chances iguaisé preciso lembrar que esta tese, que vem sendo demonstrada por diversos estudos da psicologia social, é verdadeira para qualquer aspecto”, acrescenta Petrelli. Dependendo da orientação política da referência. discussão sobre nuclearEle, por exemplo, tende a ver conservadores a favor e progressistas contra. Muitas vezes, a adesão ou não a uma tese científica depende de umaidentidade cultural profundanão de posse conhecimento específico“.

Por fim, é possível encontrar outra dimensão entre as muitas dimensões que compõem o fenômeno do medo da ciência no último tópico abordado por Pedemonte e Pitrelli, que ainda é objeto de grande debate entre os especialistas da área: quanto aos possíveis desdobramentos doInteligência artificial.

“Entramos em uma era Os métodos de produção de conhecimento mudam muito rapidamente“, enfatiza Pedemonte. “Era uma vez os humanos que coletavam e analisavam dados e assumiam a existência de leis naturais e depois verificavam interrogando a realidade. Hoje, porém, existem Algoritmos Capaz de analisar grandes quantidades de dados muito rapidamente.

Essa capacidade, de complexidade inimaginável para nós, levará a novas descobertas e outras dimensões de nossa vida social, mas também a tornará possível. Novas formas de monitoramento e controle humano. apenas pense em social: Crio CredenciamentoE a Supervisão Nossas atividades e seus algoritmos são muitas vezes ‘opacos’ nas decisões que tomam, com base em uma lógica incompreensível para nós.”

Estas são as razões pelas quais as técnicas de inteligência artificial podem criar Desconfiançao que nos levou a imaginar alguns cenários chato. Um dos maiores desafios no futuro será entender exatamente que espaço posso encontrar na pesquisa científica Medos Levantado pelos aspectos mais controversos dessas novas tecnologias.