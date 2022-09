Atum enlatado, risco de mercúrio? Tudo que você quer saber

Quanto risco corro, comparado a uma quantidade perigosa de mercúrio, quando como atum enlatado comercial? Vamos descobrir se o peixe mais comum e popular pode realmente prejudicar nossa saúde.

termo atum Compreendo vários tipos de peixes, Incluindo atum, albacora e albacora. o O mercúrio é um produto químico Eles são frequentemente usados ​​em termômetros de automóveis, termostatos e interruptores de luz, bem como em instalações industriais, como usinas de energia, fábricas de cimento e alguns fabricantes de produtos químicos.

Ao ser lançado no meio ambiente, Mercúrio pode se tornar um problema de saúde pública Quando se instala em nossos oceanos e hidrovias.

Bactérias naturais absorvem mercúrio e convertê-lo para metilmercúrio, Insira-o na cadeia alimentar. Consuma peixes pequenos ou absorver metilmercúrio É comido por peixes grandes. Em vez de quebrar ou dissolver, O mercúrio se acumula em todos os níveis da cadeia alimentar.

Peixes maiores, como o atum, podem ter concentrações de mercúrio em seus corpos 10.000 vezes maior Para aqueles que vivem em habitats circundantes. No entanto, o atum ainda é seguro para comer, embora apenas em certas quantidades.

Isso acontece porque, especialmente se estivermos nos referindo ao atum enlatado, ele é usado na maioria dos casos espécies menores de atum, que absorve em geral Menos mercúrio.

Este artigo tem como objetivo esclarecer você Quanto você pode comer atum? Sem afetar a saúde e quer esclarecer sem riscos Para o consumo em excesso, entende-se que a qualidade sempre começa de A Peixe fresco ou enlatado.

Atum enlatado: realmente contém mercúrio?

Mercúrio Inodoro e invisível para os seres humanos. No entanto, uma vez que entra em nosso corpo, pode funcionar como um corpo A neurotoxina interfere no cérebro e no sistema nervoso. A exposição ao mercúrio pode ser particularmente prejudicial para i Crianças pequenas e mulheres grávidas.

Existem dois tipos principais de atum enlatado: Atum branco e peça leve. A peça de luz é produzida principalmente a partir de Atum gaiado, um tipo menor de atum. O atum albacora é uma das espécies maiores e contém níveis mais elevados de mercúrio. O atum albacora enlatado geralmente contém Cerca de 0,32 partes por milhão de mercúrio. O atum light enlatado contém cerca de 0,12 ppm de mercúrio.

Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA Ele recomenda evitar atum fresco e bifes de atum durante a gravidez. É seguro comer Apenas até a parte Menos de 170g Na semana. Mas o atum enlatado, como já mencionado, nas proporções certas, É seguro comer durante a gravidez.