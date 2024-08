Ciência: Bactérias contra genes de resistência a antibióticos em águas residuais

As bactérias projetadas para destruir o DNA podem remover mais de 99% dos genes que conferem resistência aos antibióticos das águas residuais. Tratar as águas residuais desta forma pode ajudar a retardar a propagação da resistência aos antibióticos. Esta abordagem inovadora foi proposta por um grupo de pesquisadores da Michigan State University em um estudo publicado na revista Nature Water. Bactérias patogênicas podem absorver genes de resistência liberados por bactérias danificadas ou mortas no meio ambiente. Isto torna as águas residuais um dos maiores reservatórios ambientais de genes de resistência a antibióticos. Os micróbios infectantes podem se espalhar para as pessoas através da água, dos alimentos ou do gado. No novo estudo, liderado pelo cientista James Tidge, os investigadores desenvolveram uma nova forma de remover estes genes perigosos das águas residuais: modificando geneticamente a bactéria Shewanella oneidensis para produzir várias enzimas que quebram ligações em cadeias de ADN flutuantes. “Ele o corta em pedaços menores, para que não possa mais ser transferido para outros organismos”, diz Teague. Eles escolheram essas bactérias em parte porque são comumente encontradas em todo o mundo, “portanto, não é algo novo que estamos adicionando ao meio ambiente”, diz ele. Os cientistas testaram a capacidade de destruição genética do micróbio em amostras de águas residuais coletadas em diferentes estágios de tratamento. Após 4 horas, os micróbios modificados destruíram mais de 99,9% do material genético nas amostras e, após 6 horas, todos os genes de resistência aos antibióticos foram destruídos. Isto sugere que as estações de tratamento de águas residuais poderiam utilizar estas bactérias geneticamente modificadas para retardar a propagação da resistência antimicrobiana. Estes micróbios não produzem subprodutos e podem ser cultivados de forma fácil e barata em áreas do mundo sem acesso a equipamentos de alta tecnologia. (eu venho)