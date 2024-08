O que é a varíola dos macacos: quais são os sintomas, tratamentos e vacinas – Medicina

A varíola dos macacos, para a qual a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência internacional, é um poxvírus (vírus da varíola dos macacos, MPXV) semelhante ao enigmático poxvírus humano, que infecta macacos.

O primeiro caso de transmissão entre humanos foi notificado em 1970. Só em Junho, foram registadas 567 infecções no continente africano, com um sério aumento de casos entre crianças, mesmo recém-nascidos. O número de casos notificados até agora este ano excedeu os totais do ano passado, com mais de 14.000 casos e 524 mortes.

ANSA ANSA Tailândia confirma o primeiro caso de varíola na Ásia – Ásia – Ansa.it Este é um homem de 66 anos que viajou para África (ANSA)

Os sintomas, segundo sites institucionais de saúde, incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas e sensibilidade nos gânglios linfáticos, que são seguidos pelo aparecimento e generalização de bolhas na pele do rosto. Esta doença é conhecida como varíola dos macacos, mas é cientificamente definida como varíola, também para evitar o estigma implícito nesta definição.

Os casos atualmente descritos em Itália não foram graves, mas necessitaram de monitorização clínica. Nos últimos dois meses em Itália, conforme mostra o último boletim do Ministério da Saúde, ocorreram 9 novos casos: 2 em Friuli Venezia Giulia, 1 na Lombardia e 6 no Veneto.

Desde maio de 2022, quando foi detetado o primeiro caso em Itália, foram confirmadas 1.056 infeções no nosso país, 262 das quais relacionadas com viagens ao estrangeiro. Quase metade dos casos (441) foram registados na Lombardia. Seguido pela Lazio (169) e Emilia Romagna (97).

Tal como aconteceu no resto do mundo, a grande maioria das infecções (1.040) incluiu homens. A idade média é de 37 anos, variando de 14 a 71 anos.

A transmissão ocorre através do contato direto com fluidos corporais, como sangue, gotículas respiratórias, saliva, secreções genitais e secreções de lesões e crostas cutâneas. A maior prevalência parece ocorrer no caso de relações sexuais entre homens.

O diagnóstico da varíola dos macacos humanos é principalmente clínico e depende da avaliação dos sintomas. O diagnóstico deve ser confirmado por outros exames, como detecção de DNA viral específico por meio da proteína C reativa (PCR). O quadro clínico do MPXV humano começa – após um período de incubação de 7 a 17 dias – com febre, dor de cabeça, mialgia, dor nas costas e linfadenopatia, seguido posteriormente por uma erupção cutânea limitada, mas generalizada por todo o corpo, com uma presença centrífuga típica. início, que se desenvolve em estágios subsequentes: maculopapular, vesicular e pustular.

O segundo período febril ocorre quando as lesões tornam-se pustulosas e está frequentemente associado à deterioração do estado do paciente.

A vacinação contra a varíola proporciona alguma forma de proteção, com complicações mais comuns entre pessoas não vacinadas (74%) do que entre pessoas vacinadas (39,5%).

As complicações raras incluem: broncopneumonia, choque secundário a diarreia e vómitos, cicatrizes na córnea que podem levar à cegueira permanente, encefalite especialmente em pacientes com infecção bacteriana secundária e septicemia, com cicatrizes na pele como sequelas a longo prazo.

