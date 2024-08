Quer saber o tamanho do COSO dele? Desmascarando velhos mitos. Pode ser considerado, até certo ponto, um dos objetivos da ciência. Entre os muitos ramos, da medicina à astrologia,

Um, em particular, estuda Desenvolvimento do sistema reprodutor masculino Ele está pronto para dissipar o mito de que o comprimento dos braços ou dos pés pode estar diretamente relacionado ao comprimento abaixo da cintura.

“Há um estudo japonês onde eles descobriram que O comprimento do nariz está relacionado ao comprimento do p3ne“, explica o urologista americano Rana Malik Para o podcast Diários do CEO. O médico refere-se a um estudo realizado em 2021 e publicado em Andrologia básica e clínica Em que participaram 126 homens. Esta tese surpreendente foi apoiada por outro estudo realizado na China, que incluiu 420 homens. Porém, outras teses, como comprimento das mãos, pés ou altura, não retornaram nenhum dado convincente Por isso foram eliminados.

“Além da qualidade da esperança dos últimos cinquenta anos, Também vimos a duração do p3ne mudar – explica Malik –. Eles acreditam que isso se deve ao início mais precoce da puberdade nos meninos e, como resultado, eles recebem maior exposição à testosterona, o que leva ao desenvolvimento de órgãos mais longos. Na verdade, um estudo de 2023 da Universidade de Stanford Ele analisou o pênis de 55 mil homens entre 1942 e 2021 e notou um aumento no comprimento. (12 a 15 cm quando ereto) nas últimas três décadas.

Embora superficialmente isso pareça uma ótima notícia, Pesquisadores dizem estar preocupadosPorque indica uma mudança poderosa ocorrendo em nossos corpos. Segundo especialistas, na verdade, o aumento pode ser devido à interação de produtos químicos de pesticidas e produtos de higiene com os hormônios do corpo.