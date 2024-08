Entre a areia e o ginásio, Wash4green Pinerolo no início: “Este é o nosso projeto…” – Torino News

Após a marcha que ocorreu em Empresa Pala Bus em Villafranca Piemonteo Wash4Green Benerol Nos últimos dias, ele iniciou os preparativos, preparando-se para conquistar o Campeonato A1 pela terceira vez consecutiva. A equipe é liderada por Michelle Marciaro Ele treina na academia e na areia do Le Dune Beach Club, em Burgarito. O levantador está faltando Carlota Campimedalha de ouro com a seleção nacional nas Olimpíadas de Paris e com a oposição polonesa Malwina Smrzyk E a cubana Thalia Moreno e a força francesa Amanda Silva. Eles se juntarão aos companheiros na próxima semana e o último deles será Camby. O realizador será o herói da cerimónia de entrega de prémios de quinta-feira, 29 de agosto, que terá lugar às 19h00 em Palasport, na presença de autoridades institucionais locais e regionais.

«Neste momento – afirma o treinador Marciaro – temos interesse em planear, desenvolver um projeto e partilhar uma atitude de trabalho conjunto. O cardápio mudou 50%, mas não foi revolucionado. “Há muitos atletas que já treinamos e por isso mesmo acredito que os recém-chegados não terão problemas em se adaptarem e se inserirem naturalmente na nossa forma de trabalhar”.. Yasmina Akrari Ele vestiu a camisa azul antes de Paris e participou de Liga das Nações de Voleibol: “Este verão realizei um sonho e estou feliz por ter tido esta oportunidade. Quanto à Pinerolo, no ano passado atingimos níveis que nunca havíamos alcançado aqui e foi uma grande honra para nós fazer parte de uma pequena parte da história da empresa. O objetivo é dar sempre um passo em frente, por isso o objetivo desta temporada pode ser chegar à Europa. Veremos, faremos o nosso melhor.”.

Entre os novos rostos está Al-Sunbula Elena Berinelli. “Encontrei um ótimo ambiente – explica – e estou feliz por iniciar esta experiência, num clube que está sempre tentando crescer.”. Sofia Ddoriko No ano passado, na verdade, foi Pinella, mas ela rompeu os ligamentos cruzados anteriores e colaterais do joelho esquerdo no primeiro dia e nunca mais jogou. “Estou feliz por ainda estar aqui e 100% pronta para começar de novo”, diz ela. “Estou convencido de que o grupo é muito competitivo e mal podemos esperar para mostrar as nossas capacidades em campo.”