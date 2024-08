Jejum intermitente, a terrível nova descoberta: é isso que você arrisca todos os dias

Voltando a falar sobre o jejum intermitente: foi realizado um novo estudo que destaca alguns dos graves riscos associados a esta dieta.

Na verdade, o jejum intermitente é uma dieta que promete rápida perda de peso, mas só é eficaz se for seguida corretamente.

É importante distinguir entre uma alimentação equilibrada e um jejum intermitente, que proporciona uma janela de jejum de 16 horas alternadas com 8 horas durante as quais podem ser realizadas as refeições incluídas na dieta. Em geral, essas refeições variam de duas a três refeições por dia, e a ingestão calórica geralmente não ultrapassa 600 calorias.

Apesar dos efeitos positivos atribuídos a este sistema, surgiram novas descobertas sobre consequências graves que podem surgir repentinamente.

Tenha muito cuidado com o jejum intermitente

É uma dieta que envolve a abstenção de refeições, que devem ser realizadas de acordo com um ritmo muito específico. Esta dieta só deve ser seguida quando você estiver em condições físicas suficientes para enfrentar uma jornada tão árdua. É sempre aconselhável ser acompanhado por um nutricionista experiente, que poderá monitorar periodicamente a resposta do organismo e determinar se é adequado continuar ou interromper o regime.

A nova pesquisa que ele conduziu Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) em Boston, como dois grupos de ratos reagiram ao jejum prolongado de 24 horas, com resultados igualmente significativos e preocupantes.

Um novo perigo sério para aqueles que seguem o jejum intermitente

O estudo constatou maior risco de formação de tumores no intestino devido a longos períodos de jejum. Na verdade, esta dieta, ao submetê-lo a uma restrição calórica significativa e a longas horas de jejum, pode tornar as células intestinais hiperativas durante o período de realimentação. Embora o jejum intermitente possa levar à perda de peso, benefícios à saúde e aumento da longevidade, existem riscos associados ao câncer.

Leia também -> Dieta para dormir a noite toda, o especialista responde: Você não vai conseguir mais fazer isso

Do estudo do MIT emerge também um facto muito importante a ter em conta, como se pode ler no discurso que proferiu no The Mirror: “O jejum é muito saudável, mas se você não tiver sorte e começar a comer novamente após o jejum, e for exposto a um mutagênico como um bife carbonizado ou algo semelhante, poderá aumentar o risco de desenvolver uma lesão que pode então se transformar em Câncer.”“.

Leia também -> Melhor que mingau, mas faço tudo com sementes de chia

Leia também -> Eu combino abobrinha e pistache, então o almoço vira uma delícia e todo mundo imediatamente me pede para aparecer de novo