Alerta dos Estados Unidos da América. ‘Risco de ansiedade e câncer’

o garotas americanas Eles agora estão atingindo a puberdade mesmo aos 6-7 anos de idade, um fenômeno que os cientistas acreditam que pode estar ligado a Obesidade infantil, produtos químicos e estresse. Especialistas explicaram que a expectativa média de vida nos Estados Unidos cai para dez, com meninas afro-americanas passando pela experiência em média um ano antes de seus pares.

Meninas que atingem a puberdade muito cedo Eles são mais propensos a ter mais tipos de câncer Além de seu sofrimento Problemas de saúde mental, como depressão ou ansiedade. Esse fenômeno foi descoberto pela primeira vez por Marcia Herman-Giddens, especialista em saúde pública da Universidade da Carolina do Norte, quando ela começou a coletar dados sobre mais de 17.000 meninas em meados da década de 1990. encontrei A idade média da puberdade estava diminuindodesce para dez, com alguns desenvolvendo desde seis.

“Eu não acho que há muito debate sobre se a obesidade é um dos principais contribuintes para a puberdade precoce”, disse ele. O jornal New York Times Natalie Shaw, endocrinologista pediátrica da Instituto Nacional de Ciências da Saúde Ambiental, enfatizando a crença de que existem outros fatores também. Um, por exemplo, pode ser um spread Produtos químicos em plástico As meninas estão expostas a: Os ftalatos são usados ​​em muitos plásticos para torná-los mais duráveis, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

que isso Aumente a quantidade de estresse Pode desempenhar um papel: os especialistas já sabem que as meninas que Eles são abusados ​​sexualmente Eles são mais propensos a experimentar a puberdade precoce. Durante a pandemia, eles também observaram um aumento nos relatos de puberdade precoce em meninas em todo o mundo, sinal de que um período extremamente estressante foi a causa desse fenômeno.

Última atualização: sexta-feira, 20 de maio de 2022, 20:00



