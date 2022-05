A ciência diz que um pouco de caminhada pode ter esses efeitos no cérebro

Caminhar faz bem para a mente e para o corpo e isso é bem conhecido, mas pouco se sabe sobre os efeitos que podem ocorrer ao caminhar um pouco.

Quantas vezes já ouvimos isso? Anda em Isso é bom? Alguns até recomendam fazer isso por pelo menos 30 minutos por dia para garantir que seu corpo precise dos benefícios necessários. Há quem recomende esta atividade depois para perder peso ou apenas para relaxar e esclarecer pensamentos e preocupações.

Porque quando você anda começa imaginar Com a mente contemplando as coisas mais contrastantes, estimulada por sons, cheiros e tudo o que vemos ao nosso redor.

Por esses e outros motivos, caminhar é bom e altamente recomendado. Pouco se sabe Efeitos No corpo ao caminhar um pouco ou não o suficiente. Vamos vê-los juntos.

Você também pode estar interessado —-> Caminhando no calor: dicas de como fazer da melhor maneira

O que acontece se você não andar o suficiente? Todos os efeitos no corpo

Caminhar é um excelente exercício para ficar em forma, mas não só. Caminhar reduz o estresse, retarda o comprometimento cognitivo, prolonga a vida, etc. Existem muitos benefícios para o nosso corpo, então quando nos encontramos parados por muito tempo, o que acontece? Alguns cientistas fizeram essa pergunta e tentaram encontrar uma resposta.

Primeiro, parece que a ausência de movimento pode ocorrer efeito Sobre a produção de novas células, que nestes casos diminuirá cada vez mais. E se a atividade física pode prevenir algumas doenças cardiovasculares, assim como a obesidade e o sobrepeso, em alguns casos pode prolongar a expectativa de vida após um tumor.

Tudo isso já era conhecido. uma Descoberta Recentemente, porém, foi publicado em Fronteiras da Neurociência, pela Universidade de Milão em colaboração com a Universidade de Pavia, cujos pesquisadores destacaram os efeitos que podem ocorrer nas células-tronco neurais após um período prolongado de imobilidade. Portanto, estudiosos destacaram como é permitido andar, ou o uso das pernas em geral exercício de novos neurônios.

Ao contrário, ficar parado por muito tempo leva a alterações na função neuromuscular do sistema esquelético, bem como a alterações em alguns órgãos do corpo. Especificamente, no estado estagnado, o processo de neurogênese é alterado, permitindo a formação de novos neurônios a partir de células-tronco neurais.

Você também pode estar interessado em —-> Caminhar é bom para a fertilidade, diz a ciência

Este é um estudo de relevante importância para entender até que ponto a falta de atividade física pode afetar nossos corpos. Uma condição que deve ser evitada tanto quanto possível.