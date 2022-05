Olgiate fecha o Spazio Lounge no Castelo da Saúde

O Fit Easy Lounge fecha no final de julho e o projeto Wellness Castle na Piazza Italia em Olgiate começa novamente.

O efeito combinado da pandemia e despesas onerosas no condomínio levaram à decisão de encerrar a atual atividade operacional no espaço municipal no último andar da Clínica Asst Lariana.

Um espaço estratégico para transmitir a essência da ideia, que já era acarinhada na época do prefeito Maria Rita Líviopara transferir as atividades regionais da Asst Lariana localizada em Villa Peduzzi para o segundo andar do edifício na Piazza Italia.

Há muito espaço disponível (800 m2) para dar uma localização conveniente aos escritórios da Asst Lariana e desocupar a Villa Peduzzi, tornando-a novamente utilizável no todo ou em parte para os cidadãos.

A nova sede da antiga Asl terá uma localização mais central do que a atual e funcional sede do projeto da casa comunitária.

“Diante da confirmação do fechamento da academia Fit Easy em Olgiate, já começamos a pensar com Asst Lariana sobre a possibilidade de mudar e fortalecer os escritórios localizados hoje na Villa Peduzzi dentro de um único prédio na Piazza Italia – explica o prefeito Simon Moretti – O espaço no segundo andar de propriedade do município é o mesmo que o andar abaixo da clínica.

Você pode recriar um espaço “duplo” e depois transformar o prédio da Piazza Italia em um centro de bem-estar.

Em primeiro plano, o ambulatório com serviços melhorados, pois ainda há locais aproveitáveis. No segundo andar fica a sede regional das atividades da Asst Lariana. No terceiro andar estão as camas das enfermeiras. Seria uma casa comunitária muito agradável, muito central e bem apresentada.”