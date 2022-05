Science City – 26 a 28 de maio “Napoli Print & Cut 2022”

Tudo está pronto para “Napoli Print & Cut” 2022, a primeira exposição de impressão e corte inteiramente nascida e desenvolvida na capital de Nápoles, que hoje chega à sua quarta edição.

Programado para os dias 26, 27 e 28 de maio de 2022 de 10 a 17: um evento de três dias inteiramente dedicado às artes gráficas, com muitas novidades. A partir do local: o evento terá lugar na Cidade da Ciência em Nápoles (via Coroglio), onde os visitantes encontrarão uma grande exposição de todas as máquinas mais avançadas e onde estarão hospedados mais de vinte expositores. Uma mudança de local em relação aos programas iniciais (na primeira fase, o local foi definido na Flegrea Arena) motivada pelos muitos pedidos de adesão recebidos no mês passado.

Durante os três dias, as maiores empresas do setor terão a oportunidade de apresentar as novidades do setor para todo o sul da Itália e colocar suas habilidades e experiência ao serviço dos visitantes, comunicando diretamente no local com potenciais clientes e compradores. .

A entrada para o evento é gratuita, com estacionamento disponível no local.

Sítio histórico e simbólico da região de Bagnoli, que se traduz numa constante procura de inovação: “Napoli Print & Cut”, cuja organização está a cargo do Spazio Creativo Srl, nesta edição contará de facto com o apoio de uma equipa de especialistas no setor de feiras. Um contributo através do qual pretende criar uma experiência real e atingir um maior número de utilizadores, ampliando assim o já grande público de utilizadores. A equipa vai trabalhar lado a lado com uma equipa de profissionais bem estabelecida no setor, dando mais importância e mais espaço ao formato internacional das já prestigiadas empresas.

O Napoli Print & Cut retorna após um hiato de dois anos causado pela pandemia de Covid-19, e está fazendo isso para confirmar sua posição de liderança no setor gráfico conquistada nas edições anteriores. Os organizadores pretendem levar o evento a patamares cada vez mais competitivos no cenário nacional, tornando-se assim uma referência para o Sul no campo das artes gráficas.

Não esperávamos muito entusiasmo e engajamento de pessoas de dentro, especialmente após um hiato de dois anos. Foi uma agradável surpresa ver tantas empresas da Campânia e de outros lugares candidatando-se à adesão. Infelizmente, devido ao inesperado sucesso do evento, não conseguimos agradar a todos, mas já posso anunciar que no próximo ano estaremos chegando às suítes da Mostra D’Oltremare”, comenta Massimo Solimini, Diretor do Spazio Creativo Srl.