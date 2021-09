Não apenas abóbora, brócolis, couve-flor e erva-doce. O outono também oferece um produto saboroso e excepcional para a saúde, mas muitas vezes esquecido. aqui qualquer um.

Quase ninguém compra este outono que protege o coração e as artérias e combate o colesterol alto

Alguns alimentos têm benefícios incomuns, mas muitas vezes permanecem nas prateleiras dos supermercados. Porque?

Às vezes, o motivo é a subestimação de alguns componentes. por exemplo, Há quem considere de pouco valor o peixe de outono mais barato, sem saber que ele tem incríveis propriedades antioxidantes e anticancerígenas.

Outras vezes o motivo é que são produtos que nada têm a ver com a cozinha italiana, então você não sabe como prepará-los. É o caso da batata americana, ou batata doce: quase ninguém compra essa verdura de outono, que protege o coração e as artérias e combate o colesterol alto.

A batata comum é certamente mais popular do que a batata-doce. No entanto, seria bom mudar um pouco de vez em quando: os dois tubérculos, na verdade, têm propriedades nutricionais diferentes. Em particular, as batatas americanas são mais ricas em fibras e vitamina A.

Outra razão porque experts A batata-doce é recomendada como um valioso aliado contra problemas cardiovasculares. Isso é atribuído à alta ingestão de vitaminas, antioxidantes, fibras e sais minerais, principalmente potássio. Todos os nutrientes mantêm a saúde do coração e das artérias.

Além disso, as batatas são completamente isentas de colesterol e gordura saturada. Esse fator também ajuda a manter as artérias limpas. Mas isso não é tudo: a fibra da batata contribui para reduzir os níveis de colesterol.

Além disso, a batata-doce não é o único vegetal desconhecido que reduz o colesterol, O mesmo pode ser dito sobre vegetais com propriedades purificantes. No entanto, se você deseja colher esses benefícios preciosos, deve evitar o erro crasso.

Cuidado com o erro que estraga sua propriedade

Para quem se maravilhou com as propriedades da batata-doce, o outono é a melhor época para experimentá-la: na verdade, é entre outubro e março. No entanto, devemos ter cuidado com o erro que ameaça reduzir os benefícios da batata americana.

O erro é comer esses tubérculos apenas cozidos, como se fossem uma batata comum. Claro, as batatas americanas são deliciosas assadas, cozidas ou fritas. Mas todas essas preparações dispersam o suprimento benéfico de vitaminas e antioxidantes.

Ao contrário da batata comum, a batata americana também pode ser degustada crua. Melhor ainda com a casca, rica em fibras. Simplesmente corte-os bem finos e acrescente à salada, ou corte em juliana e tempere com azeite, sal e limão, como se fossem cenouras. Um acompanhamento original e saudável ficará pronto rapidamente.

aprofundar

Para reduzir o risco de câncer de cólon e colesterol, experimente esta receita de outono