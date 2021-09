Unitus, Dario Maestripieri abriu o Festival de Ciência e Pesquisa

Viterbo – Segunda-feira, 20 de setembro às 10, Professor da Universidade de Chicago falará sobre o estudo evolutivo da mente humana e do comportamento entre ciência e literatura.

Viterbo – Recebemos e publicamos – Na segunda-feira, 20 de setembro, às 10, a Universidade da Tocia recebe Dario Maestribieri, professor da Universidade de Chicago que falará sobre o estudo evolutivo da mente humana e do comportamento entre a ciência e a literatura.

A conferência, gratuita e aberta a todos, terá lugar na Aula Magna de Santa Maria no complexo Gradi (via Santa Maria na Grady 4 a partir das 10h) Será transmitido ao vivo. As reservas são necessárias e podem ser feitas por e-mail: as escolas podem escrever para [email protected] enquanto outras podem escrever para [email protected]

Assim começa o Festival de Ciência e Pesquisa, edição de 2021, que continuará com uma riquíssima programação disponível no site da Universidade de Viterbo, nas páginas dedicadas: http://www.unitus.it/it/unitus/festival -della- scienza / artigo / oferta pública.

