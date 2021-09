O câncer de estômago é um dos tipos mais comuns de câncer no mundo. Na Itália, aproximadamente 8.400 novos casos são diagnosticados em homens e 6.100 em mulheres a cada ano. Mesmo com câncer de estômago, como com muitos outros tipos de câncer, geralmente não há sintomas específicos no estágio inicial. Se presentes, os sintomas podem ser confundidos com gastrite simples ou úlcera.

fatores de risco

Os fatores de risco podem ser muitos. Entre os mais importantes está a nutrição. Uma dieta rica em amidos, gorduras, alimentos processados, carnes curadas e carnes curadas pode ajudar com esse câncer. O alto consumo de álcool também pode piorar a situação. Outros fatores de risco relacionados podem ser tabagismo e preparação da família. Mas também é importante estar atento a essas bactérias, que podem ser um sinal de alerta de câncer de estômago.

Helicobacter pylori

As bactérias envolvidas são l’Helicobacter pylori. É uma bactéria estomacal muito comum que vive dentro de nós, mesmo em ambientes ácidos, como o estômago. É muito difícil para o sistema imunológico atingir e atacar essas bactérias, por isso elas devem ser eliminadas tomando certos antibióticos.

Cuidado com essas bactérias que podem ser um sinal de alerta de câncer de estômago

Já em 1994, foi descoberta a conexão entre o Helicobacter pylori e o câncer. Naquele ano, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) o listou como cancerígeno. A infecção por pylori foi estudada para aumentar o risco de câncer de estômago em 2 a 6 vezes. Posteriormente, essa relação foi investigada. Foi destacado que, por um lado, essas bactérias podem promover o surgimento do câncer de estômago, mas, por outro lado, podem proteger contra o câncer no coração.

Como saber se temos Helicobacter pylori

Infelizmente, na maioria dos casos, a presença dessas bactérias não causa nenhum sintoma. Também pode ser confundido com muitas outras doenças. Os sintomas que a presença dessas bactérias pode causar são azia e, em alguns casos, náuseas, distensão abdominal e vômitos. Em 80-90% dos casos, a infecção por esta bactéria é responsável pelo desenvolvimento da úlcera duodenal. Em todos os casos suspeitos, é aconselhável entrar imediatamente em contato com um especialista que possa confirmar a presença ou ausência dessas bactérias e prosseguir com o tratamento adequado. O Helicobacter pylori costuma ser tratado com antibióticos.

Helicobacter pylori é uma bactéria que pode ser facilmente transmitida ao beber e comer água ou alimentos contaminados. Por isso, é importante estar sempre atento às condições sanitárias em que se alimenta e lavar as mãos com freqüência e cuidado.

