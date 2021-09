Lorenzen, da ABC, lembra Meloni em Covid: ‘O inimigo é o vírus, não a ciência’

admpumiddle

Meloni também recebeu uma boa aula de ciências da ex-ministra da Saúde que a convidou a pensar e ouvir os técnicos que a entendiam mais do que ela.

“Giorgia Meloni como dirigente político, antes de falar sobre a relação risco-benefício das vacinas e seu licenciamento, tem o dever de obter informações de técnicos que conheçam os mecanismos regulatórios dos medicamentos para evitar confusões sobre um tema tão delicado em um etapa crucial na luta contra a Covid19.

Por isso, aconselho a todos a ouvirem menos alguns políticos e, em vez disso, lerem o que Aifa, Ema, Ministério da Saúde e ISS vademecum escrevem contra falsas notícias sobre vacinas, pois se constata que o “ regime de farmacovigilância para vacinas contra SarsCov-2 é o mesmo que todos os outros medicamentos e vacinas que pré-aprovaram “, disse a ex-ministra da Saúde Beatrice Lorenzen, presidente do Grupo de Pd da câmara.

Além disso – conclui Lorenzin – é indicado que “o termo vacinas experimentais (ou medicamentos em geral) se refere a medicamentos que ainda não foram autorizados para comercialização”.

Este não é o caso das vacinas Covid-19, para as quais o uso clínico foi devidamente autorizado pela EMA.

O processo de desenvolvimento experimentou uma aceleração sem precedentes globalmente, no entanto, conforme a própria EMA relata em seu site “ o licenciamento condicional garante que a vacina aprovada atenda aos rigorosos padrões da UE para segurança, eficácia e qualidade, e que seja produzida e controlada em países aprovados e certificados fábricas em conformidade com as normas farmacêuticas em conformidade com o marketing generalizado. O inimigo é o vírus, certamente não a ciência e as vacinas. ”