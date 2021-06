Camiseta Preta da Rede de Saúde Mental Veneto: Entre as novidades em pessoal e investimentos

Nos departamentos de saúde mental, um para cada usuário, especialistas respondem às necessidades de quem tem dificuldades

sPara saúde mental, Veneto gasta € 54,4 per capita anualmente e aloca 2,5% de seus quase oito bilhões de doações do Fundo Nacional de Saúde para este problema. Menos, na Itália, gasta apenas Basilicata, a última região neste arranjo particular. Os que estão no topo, para se ter uma ideia, gastam 163,5 euros: a província de Trento, que destina 7,5% do total dos seus fundos ao sector. Emilia-Romagna, terceira depois de Bolzano, gasta € 110,5: menos do que os residentes de Trentino, mas ainda o dobro do que os venezianos gastam, mesmo em percentagem (4,8 do Fundo de Saúde).Os dados, os mais recentes disponíveis, referem-se a 2018 mas ainda são válidos, tanto que estiveram no centro, com muitos outros números recolhidos e analisados ​​pela Dra. Andrea Angelozzi, no webinar organizado pela Coordenação de Saúde Mental do Veneto em março passado. Manuela Lanzarin, membro do Conselho Provincial de Saúde, participou também nessa convocatória da rede que reúne sociedades científicas, associações de utilizadores e familiares, associações profissionais e sindicatos.





Você não precisa de máquinas caras, mas de pessoas O curador Gerardo Favrito nos orienta na análise. Na separação pessoal dos departamentos de saúde mental, a estrutura básica da resposta médica regional, mais um número negativo: a média italiana para médicos 10,95, a média regional 7,65. A escassez diz respeito, em particular, a psicólogos (1,92 unidades contra 3,59 da média nacional), mas também a outros números: técnicos de reabilitação psicológica e assistentes sociais. Para ser completo, o território equivale à média das três cores quando se trata de enfermeiras, trabalhadores sociais e de saúde, mas o conjunto de números levanta a questão: Será que Veneto se esqueceu da saúde mental? Rede Favrito: O que já falamos há muito tempo. A saúde mental e, em geral, a assistência regional em áreas de fragilidade, dos aspectos psicossociais à dependência, e dos distúrbios da idade do desenvolvimento à deficiência, são setores em que não houve investimento suficiente em termos de programação, ideias e recursos, especialmente recursos humanos. O psiquiatra explica que para trabalhar na saúde mental não precisamos de máquinas complicadas e caras, mas precisamos de pessoas. Quando as pessoas não estão, começam os problemas: em Belluno, vou dar um exemplo, estão no tubo de gás. Praticamente não há médicos para operar o serviço. Também é verdade que no momento não há médicos porque a universidade forma pouco. Um problema objetivo, porém, não basta: ele não descobre de repente, pela manhã, que os médicos não estão ali. Você deveria ter pensado nisso primeiro, com uma boa programação …

O impacto da pandemia no problema A segunda interseção dos dados do problema coloca o problema em contexto: o período negro que começou em fevereiro de 2020, com a eclosão da epidemia de Covid na Itália. Por meio de vários estudos – novamente Dr. Favrito – sabemos que a pandemia colocou todos em dificuldades e mudou muitas condições sociais. Um aumento de um terço é indicado em pessoas que podem precisar de assistência. Dizer que a necessidade de saúde mental não se esgota, pelo contrário, uma das questões que precisa ser melhor abordada é um fato.. A Covid apenas destacou os pontos fracos que já existem.

A necessidade de colaboração entre hospitais e redes regionais A busca pela coordenação, também por se basear em dados pré-pandêmicos, indica um número estável de pacientes atendidos nos serviços: cerca de 70 mil, explica o especialista. Os dados sobre pacientes que vêm às instalações pela primeira vez também são estáveis. Por outro lado, se olharmos para o uso de drogas, veremos que 454.393 pessoas estão tomando antidepressivos (110,7 por mil habitantes, Ed) Por outro lado, o número de pessoas que tomam antipsicóticos é 79.221. o que isso significa? Essas drogas, tão específicas para os transtornos mentais, são utilizadas por um número muito maior da população do que seguidas pelos serviços: os dados devem nos fazer pensar. A articulação em saúde mental supera em muito a necessidade de fortalecer o fio terapêutico entre hospitais, redes regionais, departamentos e suas diversas articulações: o tipo de paciente que requer continuidade, para isso – conclui Favrito – estamos insistindo em uma conferência regional de saúde mental que reprograma toda a via de atendimento. Estou ciente de que existem problemas e dificuldades – diz Manuela Lanzarin – e que existem problemas a serem resolvidos, que foi o tema do webinar 13 de março, ao qual participei. Já trabalhamos tanto na organização como no staff, também através do famoso “Orçamento da Saúde”. Estamos avançando com isso, não só para a saúde mental, mas também para a deficiência, o que vai levar a um controle total da pessoa. O assessor de saúde fecha em Veneza, lembrando as dificuldades recentes: estamos trabalhando, é claro que são frentes abertas. Não fomos capazes de nos concentrar em todos os aspectos, por causa da pandemia, mas são prioridades nas quais estamos trabalhando.

Aumentando o número de clientes entre 2020 e 2021 Foco na área para dar substância a análises e teorias: confirmamos o aumento dos pedidos de ajuda mas para os casos mais comuns, com diagnósticos relacionados com ansiedade e reações adaptativas, ou aquelas situações que são afetadas pela fadiga ao nível ambiental geral Voz de Moreno de Rossi, Diretor de Saúde Mental da USL 3 Serenissima: Atingimos um aumento de 20% no número de clientes, de 5 mil para cerca de seis mil (referência de 2020 e primeiros meses de 2021, Ed) Durante a pandemia, mais casos de agressão / violência? Não, não posso atestar dados desse tipo. As doenças mais graves, psicose e transtorno de personalidade permaneceram as mesmas. A última pergunta também para Alessandro Di Carlo: Os sintomas de estresse e ansiedade – afirma um psicólogo e professor da Universidade de Pádua – são de três tipos: fisiológicos, psicológicos e comportamentais. Estas últimas são modificações do comportamento habitual que, quando associadas a sentimentos de raiva, frustração, dor, dificuldade e medo, podem se tornar comportamentos agressivos. Com base na literatura, pode-se e pode-se prever que alguns comportamentos irão aumentar e, em retrospecto, o aumento pode ser rastreado até essa causa.