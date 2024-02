Baixo teor de vitamina D: 5 sintomas que você sente quando está deficiente

É conhecida como a “vitamina do sol”. Vitamina D Desempenha um papel crucial para o corpo humano. necessário para Saúde ósseaTambém desempenha um papel importante na organização sistema imunológicoNo Saúde cardiovascular E na prevenção de uma ampla gama de doenças. É um nutriente lipossolúvel obtido principalmente pela exposição à luz solar e, em menor grau, pelos alimentos (peixes gordurosos como salmão e atum, gemas de ovo, fígado e produtos fortificados como leite e cereais). Uma vez produzido ou consumido, é transformado no fígado e nos rins em uma forma ativa que desempenha múltiplas funções. O principal é incentivarAbsorção de cálcio e fósforo No intestino, é necessário para a formação e manutenção de ossos saudáveis. Além disso, ajuda o corpo a se defender contra ataques de patógenos e doenças. Doenças autoimunes. Além disso, estudos recentes destacaram um efeito protetor Contra diabetes tipo 2o Doenças cardiovasculares E alguns tipos Câncer. Embora seja fácil ignorar, os baixos níveis de vitamina D no sangue podem levar a complicações significativas a longo prazo. Este é o momento de se preocupar.