O Mediterrâneo é o próximo tema do Festival de Ciência e Filosofia

O Mar Mediterrâneo: do berço da ciência e da filosofia ao cenário dos desafios da mudança, É o tema escolhido para a décima terceira edição do Festival de Ciência e Filosofia – Virtude e Canocenza que terá lugar em Foligno de 11 a 14 de abril e também em Fabriano nos dias 12 e 13 de abril.

Porque, como explicou o diretor Laboratório de Ciências Experimentais em FolignoPierluigi Mingarelli é uma representação geográfica, mas sobretudo uma representação cultural, científica e filosófica.

“A atenção é dada às muitas áreas cobertas por este mar”, explicou, “mas também aponta para o que aconteceu como um contributo para a descoberta de outros mundos”.

É um desenho que consegue explicar um bom conceito, o do jornalista científico Piero Bianucci, que considera o Mediterrâneo “um pequeno mar, uma encruzilhada do mundo”.

Estreias do Festival de Ciência e Filosofia

Embora permaneça total sigilo sobre os campeões da décima terceira edição do Festival de Ciência e Filosofia, o diretor Mingarelli anunciou alguns dos elementos que o distinguirão, a começar pela renovada colaboração, pelo segundo ano consecutivo, com a cidade de Fabiano. E também o início de um novo projeto, exibindo filmes de conteúdo científico com seis eventos em Foligno e um casal em Fabriano.

Por fim, anunciar alguns slogans durante os dias do festival, que incluem regras adequadas de prevenção sanitária. O projeto, patrocinado por Giancarlo Nizzi, Luigina Tucci e Anna Moglioli, contou com a consulta do oncologista e farmacêutico Silvio Garattini. Entre os temas abordados está, então, a análise aprofundada de algumas leis regulatórias como a Carta de Florença adotada em 2022 entre municípios e representantes de diferentes religiões no Mediterrâneo, que contém princípios éticos de atuação, mas também a Carta de Florença. Ancona, situada entre as zonas costeiras com vista para o Mar Mediterrâneo.