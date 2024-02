Casos, mortes e sobreviventes em todo o mundo

Em 2022, ocorrerão aproximadamente 20 milhões de novos casos de cancro e 9,7 milhões de mortes associadas à doença em todo o mundo. O impacto do cancro em todo o mundo está a aumentar, mas também o número de “sobreviventes”.: Estima-se que 53,5 milhões de pessoas estejam vivas dentro de 5 anos após o diagnóstico. Cerca de 1 em cada 5 pessoas desenvolverá cancro durante a sua vida e cerca de 1 em 9 homens e 1 em 12 mulheres morrerão da doença.. Este é o quadro pintado pela Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro (IARC), que publicou as últimas estimativas da incidência global do cancro no Dia Mundial do Cancro (Domingo, 4 de Fevereiro). Nesta ocasião, a OMS também publicou os resultados de um inquérito realizado em 115 países, que mostra como a maioria destes países não financia adequadamente serviços prioritários de oncologia e cuidados paliativos, como parte da Cobertura Universal de Saúde (UHC). ).

Investigação: O câncer de pulmão é o “maior assassino”, depois o câncer de mama

As estimativas da IARC baseiam-se nas melhores fontes de dados disponíveis para os países em 2022 e, como explica numa nota, destacam o impacto desproporcional nas populações desfavorecidas e a necessidade urgente de abordar as desigualdades relacionadas com o cancro em todo o mundo. Os dados disponíveis no Observatório Mundial do Cancro mostram que 10 tipos de cancro juntos são responsáveis ​​por cerca de dois terços dos novos casos e mortes registados globalmente em 2022. Número um? O câncer de pulmão é o tumor mais comum no mundo, com 2,5 milhões de novos casos, o equivalente a 12,4% do total. Isto é seguido pelo câncer de mama em mulheres (2,3 milhões de casos, 11,6%), depois pelo câncer colorretal (1,9 milhões de casos, 9,6%), câncer de próstata (1,5 milhões de casos, 7,3%) e câncer de estômago (970 mil casos, 4,9%). ). %).

O câncer de pulmão foi confirmado como o “maior assassino” e é a principal causa de morte por câncer (1,8 milhão de mortes, 18,7% de todas as mortes por câncer), seguido pelo câncer colorretal (900.000 mortes, 9,3%) e câncer de fígado ( 760 casos).morte). Mil mortes, 7,8%, câncer de mama (670 mil mortes, 6,9%) e câncer de estômago (660 mil mortes, 6,8%). Os especialistas explicam que o ressurgimento do cancro do pulmão como o tipo mais comum de cancro pode estar ligado ao consumo continuado de tabaco na Ásia.

Cenários de mudança geográfica e de gênero do paciente

Foram encontradas algumas diferenças entre os sexos na incidência e mortalidade em comparação com o total global para ambos os sexos: para as mulheres, o cancro da mama foi o cancro mais frequentemente diagnosticado e a principal causa de morte por cancro, enquanto para os homens foi o cancro dos pulmões. O cancro da mama foi o cancro mais comum entre as mulheres na grande maioria dos países (157 em 185). Para os homens, o cancro da próstata e o cancro colorrectal foram o segundo e o terceiro cancros mais comuns, enquanto o cancro do fígado e o cancro colorrectal foram a segunda e a terceira causas mais comuns de morte por cancro. Para as mulheres, o câncer de pulmão e colorretal ficou em segundo e terceiro lugar em novos casos e mortes.

A geografia também muda os cenários. Por exemplo, o cancro do colo do útero foi o oitavo cancro mais comum a nível mundial e a nona principal causa de morte relacionada com o cancro, com 661.044 novos casos e 348.186 mortes registadas. Mas é o cancro mais comum entre as mulheres em 25 países, muitos deles na África Subsariana. Este é o aspecto que leva a Organização Mundial da Saúde a apelar à intensificação de esforços na estratégia de eliminação deste tumor.