Alberto fala sobre seu estado de saúde

Charlene Mônaco Ela ainda não se recuperou totalmente das graves infecções de nariz, garganta e ouvido que teve há mais de um ano, das quais quase morreu. desdobrar é o mesmo Alberto que falou pela primeira vez A doença de sua esposa desde que ele voltou a trabalhar no Palazzo.

Charlene de Mônaco, longa doença

Albert Monaco em uma longa entrevista com Monge Matin Quebrando o silêncio sobre as reais condições de saúde dos Charlene Mônaco, revelando que ela ainda não se recuperou totalmente. Certamente ela deu grandes passos rumo à recuperação, mas a doença deixou marcas profundas nela e isso é evidente, apesar de sua participação em diversos eventos públicos.

Em 2021, Charlene, de Mônaco, desenvolveu uma infecção grave que a obrigou a ficar meses na África do Sul, longe do marido e dos filhos, porque não conseguiu embarcar no avião para Monte Carlo. Durante esse período, ela passou por três operações sob anestesia geral, não conseguia comer alimentos sólidos e perdeu muito peso. Alguns amigos da princesa disseram que ela quase morreu.

a doença Charlene estava muito fraca Tanto física quanto psicologicamente, tanto que, quando voltou ao principado, em novembro de 2021, foi obrigada a se internar em uma clínica particular na Suíça para se recuperar. Desde a primavera passada, finalmente consegui voltar ao trabalho e comecei a participar de alguns eventos públicos.

recentemente Nós o vimos no Dia Nacional E no Rugby Awards de 2022, onde Ele vestiu a quintessência da camisa Dior. Eu também consegui viajar. Fui a Paris para shows em setembro, Acompanhado por Alberto para Nova York Grace Kelly Awards e compareceu ao funeral da rainha Elizabeth em Londres.

Charlene de Mônaco, como ela está realmente: Alberto fala

Alberto comentou o seguinte: “Estou muito feliz que sua saúde melhorou E ela pode estar presente em muitos eventos “, mas isso não significa que ela esteja completamente curada. Aliás, o príncipe acrescentou que o processo de recuperação ainda é longo:” Às vezes Ela está muito cansada. Ele ainda precisa de tempo para se recuperar e poder assumir outros compromissos. Mas ele vai.”

Então o que Alberto anunciou justifica Sua ausência prolongada entre um evento e outro. Não há crise entre os cônjuges nem tensões no palácio, mas apenas as precárias condições de saúde da princesa. Isso também explicaria por que ela às vezes parece distante e impaciente, com um sorriso forçado que claramente não é uma circunstância, mas devido aos esforços de Charlene para aparecer em público, mesmo que ela ainda não esteja se sentindo bem.

Alberto de Mônaco, confissão sobre seus filhos

Alberto também falou de gêmeos, Jack e Gabriela. Ele disse que eles são “muito maduros” e que é “incrível vê-los crescer”. O príncipe sublinhou que os filhos estão muito unidos e isso é bom, porque Gabriela “terá um papel de liderança e deve estar pronta o mais possível para ajudar o irmão” e partilhar as responsabilidades.