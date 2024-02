Mulheres e Ciência: A chegada dos “embaixadores” da Universidade de Bicoka

Imagem da página do Facebook da Universidade de Bicoka

Quebrar estereótipos e criar histórias conhecidas que inspirem as novas gerações: esta é a receita para eliminar a disparidade de género nas disciplinas STEM (abreviatura inglesa para “científico, tecnológico, engenharia e matemática”), segundo a Universidade de Milano-Bicocca, que “Embaixadores da Ciência participarão no campo: de facto, alguns doutoramentos em STEM contarão aos estudantes e aspirantes a cientistas sobre as suas experiências, a sua área de investigação e as suas perspectivas de carreira.

O projeto será discutido em evento online no dia 9 de fevereiro, às 14h30. Esta iniciativa surge por ocasião da primeira Semana Nacional das Especializações Científicas, Tecnológicas, de Engenharia e Matemática, que se realizará de 4 a 11 de fevereiro, para valorizar a formação científica e incentivar a aproximação dos jovens às disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A Universidade de Milão-Bicocca também organiza outras atividades destinadas a estudantes do ensino médio que lutam com futuras opções universitárias (aqui estão todos os eventos programados). Comunicar a ciência através de um meio criativo e divertido é também o objetivo dos investigadores e estudantes do Departamento de Biotecnologia e Biociências que assumirão o papel de “investigadores”.

Na verdade, eles serão os protagonistas da performance teatral “O Lado Humano da Ciência” no palco nos dias 6 e 7 de fevereiro no BAKTA. dei Teatri', na Via Dini 5 em Milão, no contexto do Festival ScienzaInScena. A participação é gratuita e está sujeita a reserva de lugar: para o espetáculo que terá lugar no dia 6 de fevereiro (20h45), basta inscrever-se online no site dedicado. O objetivo dos sete “investigadores” que se revezarão no palco é contar ao público as motivações profundas do trabalho científico através de episódios simbólicos que marcaram o seu percurso entre a paixão, o sacrifício, as dúvidas e até o fracasso. Também no dia 7 de fevereiro (das 14h30 às 18h00) as portas dos Departamentos de Ciências estarão abertas para um dia aberto em que serão oferecidos os cursos da Faculdade de Ciências e será possível visitar os laboratórios com guias excecionais, os investigadores eles mesmos.