O café pode ajudar a perder peso, mas apenas nas seguintes quantidades: estude

O café é uma bebida popular que pode oferecer alguns benefícios à saúde e, segundo alguns nutricionistas, pode até ajudar a perder peso.

O café pode ser uma bebida divertida, mas os especialistas ainda estão trabalhando para compreender todos os seus benefícios para a saúde: um estudo conduzido por pesquisadores daEscola de Saúde Pública Harvard T Chan Descobrir Beber uma certa quantidade de café irá ajudá-lo a perder peso.

Os especialistas ainda estão trabalhando para compreender todos os seus benefícios para a saúde. Adicionando outros ingredientes à bebida, Como creme ou açúcar, mas pode afetar os benefícios potenciais à saúde. Não é nenhum segredo que A cafeína pode ser o ombro perfeito em sua jornada para perder peso, mas Quanto você precisa por dia? Perder peso? Abaixo aprendemos todos os detalhes sobre ele.

O café é o aliado da dieta para emagrecer: aqui está a quantidade de xícaras por dia

De acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Escola de Saúde Pública T.H. Chan de Harvard, Beber quatro xícaras de café por dia pode ajudar na perda de peso. Reduzindo o percentual de gordura corporal em aproximadamente 4%. A pesquisa foi conduzida durante 24 semanas, com 126 adultos com sobrepeso e insensíveis à insulina, bebendo quatro xícaras de uma bebida semelhante a um placebo ou quatro xícaras de café normal. Os cientistas descobriram isso Esta quantidade está associada a uma perda “modesta” de gordura corporal.

Especialistas sugerem que sim A quantidade diária de cafeína deve variar entre 200 e 400 mg. Dependendo do peso corporal. Isso equivale a aproximadamente duas a cinco xícaras. “Aviso: ao adicionar creme, leite integral ou açúcar ao café, você pode facilmente compensar as calorias queimadas pelo café”, explicam os especialistas. “Na verdade, uma nova pesquisa publicada na revista Clinical Nutrition descobriu que beber uma xícara de café por dia pode ajudar a perder peso, mas adicionar uma colher de chá de açúcar anula os benefícios.”

Existem várias explicações de por que incluir café no dia pode ajudar a perder peso. em primeiro lugar, A bebida contém cafeína, que tem efeitos termogênicos Pode acelerar o seu metabolismo, ajudando você a queimar mais calorias. Alguns estudos mostraram isso Pode ajudar a reduzir o índice de massa corporal, Peso e gordura. O café também pode reduzir o apetite e reduzir a fome.

Pesquisas mostram que beber café antes de comer Pode reduzir as calorias consumidas na próxima refeição. Além disso, também contém Ácido clorogênicoIsso aumenta a queima de gordura e pode ajudar a retardar a absorção de carboidratos.