Sasa maricas. Tecnologia e Ciência: Manter-se informado é importante

A terceira edição do evento “Rijeka tehnologije” (Rio da Tecnologia) foi realizada nos últimos dias e terminou ontem no Campus Trsat, que tem como objetivo promover e popularizar a educação na área das ciências técnicas e naturais, a fim de demonstrar divulgar ao público os extraordinários resultados tecnológicos obtidos em Rijeka. No âmbito do evento, e nos espaços da Universidade de Rijeka, cientistas e professores falaram sobre o seu trabalho e as investigações que realizam, enquanto os cidadãos tiveram a oportunidade de os conhecer de perto. Estes resultados, de facto, são geradores de inovações e valores acrescentados e permitem o recrutamento de talentos na área da ciência na Croácia e, especificamente, em Rijeka.

Publicações relacionadas

Um dos eventos destinados a um público mais alargado foi a conferência realizada na Faculdade de Construção sobre o tema “Tecnologia – precursora ou efeito colateral da ciência” tendo como orador o físico de partículas Sacha Ceci, um dos mais famosos promotores. e comunicadores científicos na Croácia.

O Reitor da Faculdade de Construção, Mladen Bulić, deu as boas-vindas aos participantes, enquanto a Vice-Reitora Naira Turic Malić fez algumas observações sobre a biografia do orador. Sasha Ceci, investigadora do Instituto Ruder Boskovic, em Zagreb, e da Agência Europeia para a Investigação Nuclear (CERN), frequentou aulas de mestrado na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. Durante dez anos foi anfitrião do programa “Elemento Treći” e é conhecido nacionalmente, mas também fora das fronteiras da Croácia, pelo seu trabalho na área da publicação científica. É autor de quatro coletâneas de textos populares, intituladas “Plissimitar”, a primeira das quais foi utilizada durante anos no curso de metodologia de pesquisa em psicologia da Universidade de Rijeka, enquanto a segunda apresenta uma série de textos sobre fenômenos físicos explicados de forma tão interessante e compreensível que em 2019 distribuiu este volume como prêmio aos alunos que obtiveram os melhores resultados em competições de física.

Resumo na história da ciência

O terceiro livro, publicado em 2021, traz textos que analisam os mecanismos e consequências do “pensamento mágico”, da pseudociência e de outros fenômenos que se espalharam e se intensificaram durante a pandemia. Quanto ao quarto livro, “Blissimitar”, o cientista recebeu medalha municipal que ganhou o Prêmio Zagreb no ano passado e, apesar de estar fisicamente apto, foi convidado pelo Instituto Nacional de Saúde Pública para palestrar durante um curso educativo sobre vacinação para médicos e profissionais de saúde. Em 2015, recebeu o Prêmio Nacional Anual de Ciência e Publicação Científica.

No âmbito da sua conferência, Sisi apresentou uma visão geral da história da ciência, da sua idade de ouro e da ciência moderna e tentou responder à questão de saber se a tecnologia é um fenómeno natural, ou melhor, o resultado da curiosidade humana e do compromisso com a compreensão dos mecanismos. . Natureza, ou se é resultado do desenvolvimento da tecnologia. A resposta situa-se entre os dois extremos, como Sissi mostrou durante a conferência como a ciência e a tecnologia se cruzam frequentemente, com as observações científicas a conduzirem a soluções tecnológicas marcantes, enquanto o desenvolvimento da tecnologia, por sua vez, conduz a novas descobertas científicas.

Medos e inseguranças

Ceci começou com algumas observações sobre o fato de que embora todos utilizem a tecnologia, que por sua vez é resultado da ciência, em muitos casos isso é visto como algo negativo e tem sido retratado desta forma ao longo das décadas por manipuladores e teóricos da conspiração. Os organismos geneticamente modificados (OGM), as vacinas, o sistema HAARP e outras tecnologias são distorcidos pelos meios de comunicação social e nas redes sociais, mas bastaria saber mais sobre como funcionam para dissipar muitas dúvidas e medos. De acordo com Cissi, a maioria dos meios de comunicação insiste em brincar com os medos e inseguranças das pessoas e geralmente não está disposta a obter informações aprofundadas sobre determinados temas de fontes confiáveis, levando à disseminação massiva de boatos e desinformação.

jeito de pensar

Falando em ciência, o palestrante citou a definição dada por Carl Sagan, um dos maiores divulgadores de ciência da história, que explicou como ela não é apenas um compêndio de conhecimento, mas uma forma de pensar. “Esta forma de pensar também envolve muita imaginação e criatividade, mas também inclui muitas dúvidas. “É um conjunto de métodos e procedimentos que nos levam a novas descobertas”, observou Ceci, que enumerou depois as primeiras tecnologias descobertas. pelo homem, como o fogo (que o Homo erectus já usava há cerca de 1 milhão de anos), e a roda, descoberta há cerca de 6 mil anos, deram origem às observações e conclusões astronômicas dos antigos gregos.

“Como sabemos que o fogo foi a primeira tecnologia? Porque acontece que as acumulações de cinzas encontradas nas grutas estavam localizadas em pontos muito específicos, o que significa que o fogo foi controlado e aceso especificamente em pontos específicos destas habitações primitivas”, afirmou. explicando o foco nas primeiras observações astronômicas e as conclusões alcançadas pelos antigos gregos sobre a forma da Terra, sua circunferência, a distância entre a Terra e a Lua e outras descobertas confirmadas por medições e experimentos, bem como instrumentos científicos modernos .

Descobertas científicas e seu impacto

Ceci apresentou então uma visão geral dos principais cientistas dos séculos XIX e XX e das suas descobertas, centrando-se no CERN, o maior laboratório mundial que realiza investigação em física de partículas elementares, que foi fundado em 1954 para manter os cientistas europeus na Europa. E impedi-los de partir para os Estados Unidos. Ele observou que as muitas descobertas feitas no CERN tiveram um impacto decisivo na vida quotidiana.

A conferência não pode terminar sem mencionar a inteligência artificial e as incógnitas associadas à sua utilização e desenvolvimento. Neste contexto, o cientista citou as palavras de Marie Curie, a física, química e matemática que é a única na história da ciência a receber dois Prémios Nobel em duas áreas diferentes, física e química: “Nada na vida deveria ser temido, deve apenas ser compreendido. Agora é a hora de entender mais, para que possamos ter menos medo.

Todos os direitos reservados. A reprodução, mesmo que parcial, só é possível mediante licença da editora.