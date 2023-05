Leve ao lume a folha de louro e o limão até levantar fervura. Não é só você!

Quem não foi mal de exagerar na mesa, levanta a mão?! Se você está procurando um remédio para indigestão, tente ferver folhas de louro e capim-limão juntos.

Vamos admitir que às vezes sentimos dor de estômago, mesmo por dias, porque comemos mal ou muito em comparação com o que costumávamos. A indigestão é um problema incômodo que muitas vezes pode ser facilmente resolvido sem a necessidade de recorrer a medicamentos, contando apenas com as propriedades dos produtos naturais. Em seguida, experimente ferver a folha de louro e o limão juntos e você verá todos os benefícios.

EU’Louro É uma planta de tradições médicas Tão antigo que sobreviveu até hoje com os antepassados ​​que ainda o utilizam não só na cozinha como também para aliviar algumas doenças. A propósito, você sabia que sua fragrância é eficaz? Aliviador do estresse? Experimente este truque para ver os efeitos.

No entanto, sabe-se sobretudo que é um auxílio válido para digestão; Obrigado pela contribuição de habitação e Anti-inflamatório, Laurel ajuda Eliminar toxinas Como resultado, os líquidos são eliminados e a inflamação intestinal é reduzida, resultando em uma digestão melhor e mais fácil.

Se você adicionar a isso Limão Seu efeito é amplificado. Na verdade, as frutas cítricas, como sabemos, ajudam a purificar o corpo, além de fortalecer o sistema imunológico, e contêm uma alta porcentagem de Vitamina C E fibras Preferem o trânsito intestinal tornando-o um diurético natural.

por esta razão chá de ervas E Água aromatizada Com estes dois ingredientes é rico em nutrientes Evite o acúmulo de gás Prevenção de distúrbios digestivos.

Para não perder nenhuma atualização, siga-nos nos canais Instagram E cabo

Benefícios das folhas de louro e chá de limão

A preparação do chá de louro e capim-limão é muito fácil, além disso, são ingredientes que geralmente estão disponíveis em casa; portanto, se você estiver com dor de estômago, poderá facilmente obter a solução certa em casa.

Para preparar o chá de louro e limão, você vai precisar de:

1 litro de água

5 folhas de louro

1 limão

Neste ponto, misture a água com as folhas de louro em uma panela, leve ao fogo e deixe ferver. Nesta altura, desligue o lume e junte o sumo de meio limão espremido e de outro limão inteiro. Deixe descansar por 5 minutos, depois filtre o chá de ervas e beba, de preferência sem adoçante e possivelmente com o estômago vazio.

Mas tome cuidado para não exagerar nas folhas de louro usadas nesta poção de água e, em geral, não abuse dos chás de ervas com folhas de louro. Ou seja, embora seja um aliado da saúde, doses excessivas dele podem causar vômitos e irritar a mucosa gástrica.

A dose recomendada é de no máximo duas xícaras por dia.