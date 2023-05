Ciência e ficção científica, mas também arte e coração. Também Peter Wheeler, ou RoboCop, marca presença no evento

Peter Weller é inesperado no Starcon 2023. O ator americano, convidado de honra do evento Bellaria, reuniu mais de 500 participantes do fim de semana de ciência e ficção científica no Palacongressi em Bellaria Igea Marina. O ator, que é conhecido por interpretar Robocop no filme de mesmo nome, tem uma extensa carreira no cinema e no teatro que inclui também participações em Star Trek Além da Escuridão. Durante os dois encontros no palco, Wheeler se concentrou no filme que o tornou famoso por meio de três conceitos: 16 kg (o peso da armadura), 6 horas (o tempo de maquiagem) e “quente” (a sensação após vestir o fantasia). Depois disso, ele não falou tanto do lado da ficção científica, mas do lado humano do personagem: um homem que perdeu tudo e está em uma situação realmente complicada. Mas era o amor pela Itália, pela arte e pelo cinema em nosso país, que permeava seu público. Em italiano misturado com inglês falava de Antonioni, Rossellini, Pasolini e Fellini (“Nasceu aqui perto”, enfatizou). Wheeler também é professor de história e há muito estuda arte italiana e Leon Battista Alberti, preparando um livro sobre ele para a Universidade de Cambridge, onde visitou a Catedral de Rimini alguns anos atrás.

A organização Starcon deu a Peter Weller uma publicação relacionada à Catedral de Rimini, que foi muito apreciada pelo ator.

Foram três dias de encontros, encontros, brincadeiras e muita diversão. Rita Josie e Pamela Gallio venceram o desfile de sábado à noite. O prêmio foi entregue pelo júri, que também incluiu os especialistas Angela Avino e Claude-Francis Dozier entre os participantes.

O artista Maurizio Manziri recebeu o Prêmio Alberto Lesero. As nomeações foram elogiadas, com outros atores convidados Richard Brake e Ricky Dean Logan.

Mais de 2.300 euros foram arrecadados durante o evento e doados à Ascor Rimini para a compra de algumas máquinas.