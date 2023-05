Copiando ancestrais, eles sabem consertar tudo

Os velhos truques de cozinha dos avós nunca erram: hoje vamos descobrir juntos a maçã no leite fervendo. Quais são os benefícios? Por que isso é feito?

Nós sofremos de dor de estômago? Nossa avó certamente dará um jeito de melhorar a situação. Há uma mancha na toalha de mesa? mesmo o que eu disse. Seja qual for o problema, nossos ancestrais sempre terão uma solução.

Eles também sempre vêm em nosso socorro Remédios naturais E com ingredientes que podemos encontrar na cozinha. Ai de tomar qualquer remédio para dores de estômago!

Nunca perca uma atualização Siga-nos Instagram E cabo

De todas as dicas e remédios naturais que os avós dão há anos, hoje vamos ver um deles Maçãs em leite morno. Vamos descobrir juntos qual é o propósito desse estranho costume.

Maçãs no leite fervido: por que isso é feito?

As tradições culinárias dos pais de nossos pais estão enraizadas ao longo dos anos e vêm de tempos em que tínhamos muito menos do que qualquer coisa que temos hoje. No entanto, não é menos bom ou eficaz do que hoje!

Mas de onde vem esse estranho costume de enfiar fatias de maçã em uma xícara de leite quente? Esta fruta contém altas doses de pectina, que é uma substância reforçadora digestãoo que reduz colesterol Ele retarda a absorção de açúcares.

Além disso, este alimento também é ideal para a saúde animal Sistema cardiovascular: Mantém um fluxo constante de circulação sanguínea e previne a formação de placas arteriais.

Ainda assim, é útil ter Dentes fortes e saudáveisfacilitaEliminação de resíduos e toxinas do fígado e fortalece o sistema imunológico graças ao seu alto teor de Vitamina C.

Prepare este lanche

Em combinação com uma bebida saudável como o leite, as maçãs tornam-se uma grande ajuda para o bom desenvolvimento dos mais pequenos. Prepare-o para seus netos (ou filhos) LancheNão existe medicamento ou suplemento no mundo que desempenhe todas essas funções!

Preparar este lanche é realmente uma brincadeira de criança e levará muito pouco tempo. Basta colocar um pouco de leite em uma panela e deixar esquentar por cerca de um minuto.

Depois de fazer isso, despeje em um copo e adicione um pouco rodela de maçã. Basta trazer para a mesa essa delícia super útil.