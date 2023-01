Selo dedicado à medicina sexual

O Ministério italiano de Empresas e Indústrias emitiu recentemente Selo Pertence à série temática “il Sense civico” dedicada à medicina do género, respeitante ao valor tarifário A Zona 2 igual a 4,50€.

Desenhos animados dedicados à medicina de gênero

O selo, com tiragem de 350.010 exemplares, traz um esboço de Damiano Nembrini: a caricatura representa, à esquerda, uma figura de jaleco branco representando uma dedicada equipe médica, circundada, sobre fundo policromado, por uma série de figuras estilizadas rostos, representando a diversidade de gênero, idade e raça, em referência Personalizar os serviços de saúde prestados para diagnóstico, tratamento e pesquisa em medicina sexual.

onde encontrar o selo

Selos postais com produtos filatélicos, cartões postais, passes e folhetos explicativos relacionados estão disponíveis nas estações de correios com balcões filatélicos, “Spazio Filatelia” em Florença, Gênova, Milão, Nápoles, Roma, Roma 1, Turim e Trieste, Veneza e Verona. E no site poste.it. Para a ocasião, foi também criada uma pasta filatélica A4 tripla, contendo a publicação, um postal desenrolado e polido e uma capa para o primeiro dia, ao preço de 38€.