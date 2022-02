Science Colors and Images, a partir de domingo, 6, no Civic Aquarium.

Cerca de 300 estudantes da Lombardia formam a união entre arte e ciência exibindo seus trabalhos no Civic Aquarium de 6 a 19 de fevereiro de 2022

Domingo, 6 de fevereiro de 2022, às 10h00, será aberta ao público a exposição “Cores e Imagens da Ciência” no Aquário Cívico, viale Gadio 2, em Milão. A exposição é organizada porInstituto Nacional de Física Nuclear (INFN) em colaboração com eu Departamentos de Física DelUniversidade de Milão Bicocca EUniversidade de Milãopatrocinado por município de Milão e suporte Fundação Cariplooparte de um ciclo de 12 exposições realizadas nos últimos meses em várias cidades italianas como parte da edição 2020-2022 do Projeto Escolas Arte e ciência em toda a Itália

O projeto, organizado pelo INFN em colaboração com o CERN em Genebra, visa aproximar meninas e meninos do mundo da ciência usando a linguagem da arte.

exposição recolhe 97 trabalhos Feito de cerca de 300 alunos do ensino médio Bérgamo (Escola Secundária Científica “Lorenzo Macheroni”), Bréscia (Escola Secundária Científica “Annibale Calini” e Escola Secundária Científica “Don Bosco”), chincello bálsamo (MI) (Liceo “Giulio Casiraghi” e ITIS “Renato Cartesio”), Milão (Escola Superior de Arte Caravaggio, Escola Superior de Arte Umberto Boccione e Escola Secundária Schiaparelli Gramsci) e Treviglio (Liceo “Simone Weil”) que participam desde 2020 na terceira edição do projeto Arte & Ciência.

Cada trabalho foi inspirado em um tema científico, que abrange várias disciplinas, da física à geologia, passando pela biologia, e foi criado após a série de inúmeros seminários e encontros com pesquisadores realizados no ano passado.

As obras mais importantes expostas na exposição será recompensado quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 durante um evento Das 14h00 às 19h00 Na sala 02 da U6 Agorà da Universidade de Milano-Bicocca, na Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, em Milão.

As obras vencedoras serão compostas Exposição e concurso nacionalque será realizado em MAN – Museu Arqueológico Nacional de Nápoles de 13 a 27 de maio. Os autores das obras consideradas as mais significativas da Galeria Nacional serão convidados no CERN para o Mestrado em Relações entre Arte e Ciência em setembro de 2022.

mais que 5600 alunos de 40 escolas em 10 regiõesO projeto está sendo coordenado por alguns pesquisadores de departamentos do INFN e universidades locais. Os alunos criaram um total de cerca de 1.000 obras que serão expostas em 12 galerias nas cidades participantes do projeto.