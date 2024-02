Se você notar esses sinais nos pés, chame seu médico imediatamente: você pode ter um problema grave

Se você notar essas marcas nos pés, você pode ter um problema sério. Você definitivamente precisa chamar um médico neste caso.

Às vezes nosso corpo nos envia alguns sinais para nos avisar que algo está errado, mas nem sempre estamos prontos para entender o que realmente está acontecendo. Aqui estão os sinais que devemos sempre observar nos pés, pois podem indicar um problema grave que só pode ser resolvido através de um mediador.

Doenças dos pés: Aqui estão os sinais nos pés que você deve sempre verificar

Existe uma área do nosso corpo que nem sempre nos lembramos de verificar: os pés, e mais especificamente os dedos. Não é um desejo real, é uma realidade quase o ano todo Nossos pés estão escondidos por meias e sapatos. Mas é importante ficar atento a alguns sinais que indicam problemas de saúde, como nos conta o Espelho.

Na verdade, se notarmos que os dedos dos pés estão escuros e frios, podemos ter uma doença grave associada à má circulação sanguínea. Portanto, é uma boa ideia sempre dar uma olhada nas extremidades inferiores. o Perturbações Pode estar relacionada à trombose, mas também à artrite reumatóide e ao hipotireoidismo.

Porém, se os dedos estiverem inchados, podemos ter sofrido lesões traumáticas. Psoríase, gota ou infecções fúngicas. Mas também podem indicar insuficiência renal ou coágulos sanguíneos. É sempre melhor aprofundar o problema. Se suas unhas em vez disso Aparência curva ou côncava Os problemas podem estar ligados a doenças autoimunes ou problemas de tireoide.

Auto No entanto, muitas vezes os pés tendem a ficar dormentes E você sente formigamento, pode ter uma doença debilitante chamada neuropatia periférica. Neste caso, você pode ter diabetes. Verificar as unhas também é essencial para saber se estamos Ele sofre de câncer de peleUm tipo de câncer de pele. Porém, se você está acostumada a usar esmalte, é melhor retirá-lo de vez em quando para acompanhar melhor a situação e entender se há sinais de mudança.