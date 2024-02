Campeonato Mundial de Ciências em Squinzano. Uma competição entre 300 jovens do sul e um desafio para o futuro

Grande participação ontem no Campeonato Mundial de Ciência e Robótica promovido pela Lego e First e organizado pela Câmara Municipal de Squinzano com Tribù Digitale dos eventos Salento Masterpiece. Mais de 300 meninas e meninos, vindos de toda a Puglia e Campânia, lotaram o pavilhão desportivo “Fefè De Giorgi”. O evento abordou temas e problemas reais como as alterações climáticas, a qualidade de vida das pessoas com deficiência, a reciclagem de resíduos, a água, as soluções para os idosos, as missões espaciais, a relação com os animais e muito mais com o objectivo de introduzir os jovens à aprendizagem no mundo. campo da ciência e tecnologia. Aprenda disciplinas científicas através de uma abordagem prática, ou seja, não apenas a partir de livros, mas através de projetos e atividades práticas.

A First Lego League está dividida em missões com robôs, criando um projeto científico e técnico patrocinado pelos valores fundamentais de promoção de todas as habilidades, espírito de equipe e fair play. O Instituto Compreensivo Squinzano acolheu as 24 equipas Explore da Escola Preparatória “Giosuè Carducci”. Mas os alunos do Colégio Virgílio Redi acompanharam as equipes e proporcionaram entretenimento durante todo o dia.

Os voluntários da Casalabate Marina di Squinzano Aps pro loco foram os juízes oficiais da competição de robótica e revisores das equipes de exploração. “Mais uma boa notícia para Squinzano. Esta foi a única parada de Puglia, Basilicata e Campânia nas eliminatórias regionais para o First Lego League Challenge. Diferentes equipes competiram com modelos robóticos LEGO e foram julgadas por especialistas nacionais. Um evento de prestígio que traz a Skenzano muitos participantes de diferentes províncias”, anunciaram o prefeito Mario Bedi e os vereadores Ileana Bello e Valentina Caselli.