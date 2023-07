Elytra Marconi veste Santa Marinella para participar do Parque Científico Torre Chiarocchia e … Passeio de Barco • Terceira Trilha Notícias

Av Prefeito Pietro Tidei Princesa Elettra Marconi, Cidadã Honorária da Pérola do Mar Tirreno, na Nova Câmara Municipal para apresentar o Projeto Municipal para o Parque da Ciência da Torre Chiaruccia, batizado com o nome de Guglielmo Marconi e o programa de comemorações em 2024, pelo 150º aniversário do nascimento de Marconi, que será seu deus, que marcará o 150º aniversário do nascimento de Marconi. Livio Spinelli, por esses louváveis ​​projetos que visam preservar a memória de seu pai, garantindo seu total apoio e participação pessoal nos eventos programados.

Como se sabe, Marconi de 1929 a 1937 foi o primeiro no mundo a realizar rádio de micro-ondas, celular, RADAR e televisão em seu Centro Experimental de Rádio RADAR em Torre Chiaruccia. Aqui, em 1933, ele construiu o primeiro rádio-telefone móvel para o Papa Pio XI e, em 1935, forneceu o primeiro RADAR para o Ministério da Defesa britânico em Londres. Grã-Bretanha, graças à qual – como evidenciado por documentos de arquivo – os britânicos conseguiram impedir a invasão nazista em 1940.

Ao final da reunião, o Prefeito Teddy Prof. Livio Spinelli e a Liga Naval de Santa Marinella organizaram uma excursão de barco de Porto Riva di Traiano até o trecho de água em frente à Torre Chiaruccia para comemorar o aniversário da princesa Elettra com um brinde. Em seguida, o Presidente da Associação Marítima de Santa Marinella concedeu ao Prefeito e à Princesa o cartão de sócio honorário.

Postado na segunda-feira, 24 de julho de 2023 às 19:57:41 © Reprodução Reservada