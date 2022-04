Mattarella False: Ciência não é dogma

Falando, em Messina, nas comemorações do cinquentenário da Fundação Bonino Polego e do septuagésimo aniversário da “Gazzetta del Sud”, o Presidente Sergio Mattarella destacou a necessidade fundamental de organizações de imprensa independentes. Ele o fez citando em particular a guerra na Ucrânia e a longa e, em nossa opinião, muito confusa história sobre a pandemia de SARS-CoV-2.

Intervenção do chefe de estado

Agora, ouvindo alguns trechos do inquilino reeleito de Colle, tem-se a impressão de que a informação independente de Mattarella é exatamente o que os governos gostam no momento, especialmente quando adotam Medidas Restritivas do Liberty Crusher Ainda estamos passando por dificuldades. De fato, o chefe de Estado diz: “Como vemos mesmo em um período de guerra como o que vivemos, É necessário ter mídia independente Não sofra com falsificações. Os acontecimentos de hoje colocam desafios a cada um de nós: vimos isso diante da pandemia. Desinformação, supostas conspirações e teorias de ficção científica devem ser confrontadas. Não estaríamos aqui hoje sem a presença da ciência acompanhada de informações sólidas e corretas. A mídia desempenha um papel fundamental e valioso: a guerra na Ucrânia nos lembra, mais uma vez, a absoluta necessidade de não ser exposto a notícias falsas e conhecer a verdade”.

A ciência como um clube democrático

Mas aqui, na minha opinião, aparece com muita clareza o elemento conceitualmente inaceitável, que sustenta a lógica de Mattarella, que se repetiu várias vezes no passado recente. ou Ciência – Neste caso, a pessoa que se alinha com a autoridade executiva suplente – É usado como uma espécie de clube democráticocapaz de eliminar, por razões de saúde pública, as garantias constitucionais dos cidadãos individuais, das quais o Presidente da República deve ser o guardião.