Bianni de Artavaggio, 25, estudante de medicina, Giovanni Borsati, morre durante uma viagem

Ele queria começar o feriado de Páscoa com uma viagem às montanhas, que foi fatal: Giovanni Borsati, um estudante de Milão de 25 anos matriculado na faculdade de medicina da Universidade de Pavia, perdeu a vida em Piani di Artavaggio. distrito (no distrito de Lecco), onde estava com seus pais para as próximas férias na casa da família em Moggio. E foram a mãe, Silvia, e o pai, Alessandro, que alertaram os serviços de emergência na noite de ontem, quarta-feira, 13 de abril, quando não viram o filho retornar.

“Giovanni nos deixou de repente, como em seu personagem. Ele era um homem extraordinário. Estou andando rápido. Sempre. Em tudo. E como sempre ele correu para a frente – escreveu nas redes sociais Alberto Lulli, reitor do Almo Collegio Borromeo. Frequentou o Borsati – O Community College Borromeo não está consolidado. Ele busca conforto na proximidade da amizade e na fé que John testemunhou há muito tempo, na esperança de seguir em frente. Estamos perto de seus pais, irmãos e irmãs.”

Apesar da pouca idade, o menino deixou um importante legado: “Aprendemos que a proximidade é um verdadeiro remédio”, conclui o reitor em sua mensagem de condolências. A equipe de resgate Alpine (estação Valsacena e Valvarone da 19ª delegação de Lariana), os Carabinieri da estação Entropio, os bombeiros de Lecco e a proteção civil foram mobilizados para procurar Borsati.

25 técnicos do CNSAS (Corpo Nacional de Resgate Alpino e Espeleológico), subindo a pé e em veículo off-road, partiram para Artavaggio para seguir as principais trilhas. Enquanto isso, o helicóptero de Sondrio di Areu (órgão regional de emergência), com um técnico a bordo, sobrevoou a região de Campelli e o Monte Sudadura. Durante a patrulha, eles também se concentraram no curso das pequenas estradas, que se estendiam de Piani di Artavaggio a Piani di Bobbio.

Por volta da 1h40, os socorristas localizaram a mochila do menino a uma altitude de cerca de 1.800 metros acima do nível do mar – que conhecia bem a região, tendo passado anos de férias ali – e seu corpo a uma altura de cem metros: ele caiu de cima, em uma área inacessível. Nessa altura, um helicóptero Ario chegou de Como, e conseguiu fazer um voo noturno, que trouxe o médico ao local para apurar a morte e o técnico de resgate do helicóptero Cinsas.

O corpo foi transferido para um ponto de recuperação mais fácil usando o guindaste e, finalmente, o corpo do menino foi levado para o necrotério do Hospital Lecco. A carreira acadêmica e acadêmica de Giovanni Borsati tem sido repleta de sucesso: em 2015 ele se formou na Parini Classical High School em Milão, após um período no Kawana Waters State College em Queensland (Austrália) como parte de um programa de intercâmbio internacional e depois de fazer um estágio em um laboratório de ciências Droga molecular “Mario Negri”.

Em seguida, ele escolheu medicina, classificado em 37º lugar nacional em exames de admissão, na Universidade de Pavia: estava preparando sua tese no Laboratório de Autismo do Departamento de Neurociência e Comportamento, além de fazer um estágio na Clínica San Mateo. . Antes da trágica conclusão da história, as etapas da busca que deveriam ter sido realizadas já haviam sido determinadas hoje, com o apoio do helicóptero Guardia di Finanza: o IMSI Catcher a bordo permite rastrear rapidamente o sinal do celular e os socorristas estão contando com isso para localizar o jovem.