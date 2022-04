teatro e ciência

Você não faz teatro? 10 EFF…

por Marguerita Arena

O teatro e a ciência têm elementos comuns? São duas formas distantes do conhecimento? Podemos perceber que são duas formas de análise da realidade, utilizando métodos de estudo diferentes, mas influenciando-se mutuamente.

Desde a antiguidade o teatro foi um dos lugares que continham muito conhecimento na época, pense apenas nos trágicos gregos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides, posteriormente retomados por autores latinos, considerados entre os mais sábios de seu tempo. Tradicionalmente nos leva a acreditar que a arte, e portanto também o teatro, é algo que evoca sentimentos baseados na humanidade, ou melhor, na sensibilidade e na esfera humana. Pelo contrário, há uma opinião geral de que a ciência se baseia apenas em leis estritas e que quase leva à desumanização. A ciência muitas vezes assusta as pessoas, mas na verdade ela nasceu com a arte.

A literatura, a música, as artes visuais e, mais recentemente, o cinema e a fotografia, baseiam-se em regras científicas bastante rígidas. Em primeiro lugar, podemos notar a etimologia da palavra “ver”: esta tem a mesma raiz do verbo latino spectro “observar” e do nominativo espectro “espelho”, de modo que podemos dizer que o significado etimológico da palavra é “observar como num espelho”, pode ter uma dupla interpretação que tem valor no campo técnico e científico. Além disso, muitos termos pertencentes ao campo teatral ainda são usados ​​para falar de lugares específicos no campo médico.

O teatro sempre utilizou o método científico: o autor conta os fatos, mesmo que sejam de um mito ou da imaginação humana, com base nas reações do público. Para fazer isso, o trágico notou o público e, com base nos resultados do feedback, fez escolhas estilísticas. Após a Commedia dell’Arte caracterizada pela improvisação dos atores, a reforma do teatro de Goldoni voltou à ordem “científica” com a introdução do texto e o interesse pela sociedade contemporânea.

Mesmo que entendamos o teatro como um lugar puramente físico, o uso da ciência é um tanto dado como certo, da arquitetura à acústica e iluminação. Talvez a ciência em estilo verdadeiramente dramático só seja encontrada na obra de Pirandello. De fato, a ciência em seu caso é identificada com o próprio teatro: a matemática moderna se baseia em sistemas dedutivos hipotéticos e, portanto, uma proposição que se revela verdadeira para um pode revelar-se falsa para o outro. A “relatividade objetiva” da matemática moderna leva à “relatividade subjetiva” das figuras teatrais.

A grande e real diferença que podemos identificar entre teatro e ciência é que o primeiro não necessariamente diz a verdade, ao contrário da ciência. Mas vamos considerar o desenvolvimento da ciência, hoje somos capazes de coletar os resultados de muitos fenômenos que nos cercam, mas os motivos ainda são desconhecidos para nós. Há muitas teorias que serão confirmadas ou refutadas ao longo do tempo, como foi feito pelo corpo editorial do Método Científico de Galileu, mas não há respostas definitivas. Portanto, sempre há pontos de interrogação que ainda fascinam e incomodam os estudiosos até hoje: alguns dependem inteiramente da racionalidade, e é, embora difícil, já que as causas não podem ser determinadas, então outras são baseadas na espiritualidade.

Isso não está longe da imaginação dos mitos antigos, que davam uma explicação através de castigos ou graças dos deuses, muitos desastres naturais eram muitas vezes justificados pelos caprichos dos deuses, os infortúnios da família e não o pecado de ὕβρις « hỳbris ou arrogância do avô. Assim, ciência e teatro parecem ser duas formas de conhecimento quase opostas, mas na verdade têm muitas semelhanças e sempre estiveram relacionadas.