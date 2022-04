Giordani compra outro grande nome da medicina, incluindo Franca de Lazzari em sua lista

Depois de Evo Tiberio, Franca de Lazzari também se tornou candidata na lista civil de Sergio Giordani. A equipe passou a ser composta por muitos profissionais de primeiro nível na área da medicina.

Padoan, MD graduado em Medicina e Cirurgia com especialização em Gastroenterologia e Alergia. Pesquisador universitário até 2002, antes de vencer o concurso como diretor da unidade de gastroenterologia do Hospital Sant’Antonio. Hoje dirige o Departamento de Gastroenterologia Osa: “Atendo pacientes e organizo atividades clínicas e preventivas – explica De Lazzari – e meu objetivo para o futuro é que meus colaboradores se tornem melhores do que eu e continuem prestando assistência médica de qualidade e inovando a saúde e os cuidados estratégias.”

“Na política porque se um grande prefeito como Sergio Giordani me perguntar, é meu dever trabalhar com ele para continuar melhorando Pádua – revela de Lazzari -. Com Sergio Giordani compartilho um sonho: serenidade e paz para todos, especialmente nestes tempos. Necessidade: entender as dificuldades da cidade e ajudar as pessoas, principalmente as mais vulneráveis. Local: Eu/Nossa Pádua onde expresso o nosso melhor e concedo as mesmas chances de cidadania a todas as mulheres de Pádua e Pádua. Quero ser útil para atuar no espírito de paixão pela boa política e me colocar à disposição dos outros, como tentei fazer durante toda a minha vida.”

“Pádua uniu-se e acalmou-se nos últimos anos, e isso levou a um ambiente em que em muitas áreas foi possível produzir eventos e eventos importantes para a cidade – continua o doutor -. É preciso continuar neste caminho e com Sergio Giordani a cidade está em boas mãos. Sergio mostrou que o prefeito sabe como faz e mostrou que o único interesse que o move é a própria Pádua, nossa cidade. Em particular, dedico meu compromisso a todas as mulheres, para não esquecer que a nossa cidade é uma grande cidade graças ao seu empenho diário nos sectores público e privado, sejam quais forem os sonhos que perseguem e o papel que ocupam. Esta consciência deve ser disseminada e reafirmada, e é preciso trabalhar para criar as condições necessárias para que que a discriminação que ainda hoje existe seja completamente eliminada. Estou certo de que com Sergio Giordani, os próximos cinco anos serão o momento em que o trabalho será concluído e a Pádua geral será definida, próxima ao mais frágil e sustentável e a preocupação com o bem fundamental da saúde: um direito que não conhece fronteiras e é universal, como nos mostraram estes anos difíceis da pandemia».