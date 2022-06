O livro de Kavici trata da “crise da mente médica”.

por Gian Franco Gensini

A relação entre “pensamento e medicina” sempre foi difícil. Evan nos dá a oportunidade de refletir sobre as “interrupções” de alguns de nossos debates nacionais. A promessa de repensar nossa medicina científica é um caminho árduo e sempre muito difícil. Mas, com toda a justiça, não acho que existam alternativas.

16 de junho –

Último livro escrito por Ivan Kavici “ciência sem igual Na minha opinião, é um verdadeiro “trabalho” de grande importância e conveniência. Um trabalho que, mais do que tudo o que o precedeu, explica com rigor e precisão a situação precária da nossa medicina científica, e mostra-nos sobretudo o caminho a percorrer.

Uma obra publicada e conhecida de todos

A meu ver, a obra de Cavicchi deve ser conhecida e amplamente divulgada porque, em relação aos problemas da medicina científica e aos problemas da profissão médica, tais análises claras, relevantes e profundas não são encontradas na maravilhosa literatura circulante, mas sobretudo Não existe uma ideia e um projeto médicos como Aquele que Evan praticamente nos propõe há anos.

Pensar na medicina no nosso país faz de mim um médico e um cidadão orgulhoso, e também porque até agora muitas das receitas que nos chegaram do estrangeiro e do canal (pense em humanidades médicas, EBM, escolha sabiamente, etc.) a que aderimos, nem sempre cumpriram suas promessas e, muitas vezes, o que eles provam ser culturalmente fracos é raro e incompleto. Acima de tudo, não se trata dos desafios do rápido aumento da complexidade da medicina.

Com Ivan, claro, pode-se concordar ou discordar, mas o que ele nos propõe, desta vez como sempre, é uma ideia real e profunda, ou seja, cuidadosamente estudada e pronta para uso e aplicação em campo.

Exemplo de evidência Há poucos dias li neste jornal um artigo sobre a “suposta” crise na MBE que me lembrou que há apenas dois anos tive a honra novamente neste jornal de abrir o Fórum “Evidência Científica em Medicina”. A oportunidade foi proporcionada por um livro profético de Kavici que selecionei, com duas intervenções sobre QS, um livro de virada ou, como dizem os ingleses, um verdadeiro “avanço”.

“Salute Internazionale”, nossa qualificada revista online dirigida pelo estimado Gavino Macciocco, ignorou o livro e o fórum, mas dois anos depois traduziu Artigo do BMJA ilusão da medicina baseada em evidências“que ricocheteou em nossos computadores como se fosse um achado legal e surpreendente, e alguns comentaristas o condenaram de forma louvável.

As reflexões de Cavici sobre o problema da evidência já estavam previstas há 20 anos em outro livro que definirei como uma grande área de confronto e desafio, um verdadeiro quebra-gelo e a primeira resposta oportuna aos riscos, que Cavici já estava em um beco sem saída. Mawlid foi definido como um “medicamento dado” que foi lançado pela Lei 229 que impunha aos médicos uma obrigação de propriedade, obrigação que contribuiria significativamente para a criação da famosa “questão médica”.

Crise da mente médica

Com a “ciência incomparável”, certamente vamos além de pensar em evidências científicas e, finalmente, navegamos para o mar e chegamos a um acordo com o que qualquer filósofo definiria como “crise da mente médica”.

Após este último livro de Cavicchi, desafio qualquer um, mesmo o mais linha-dura e retrógrado:

Negar que há e sempre haverá uma crise na medicina científica,

Para explicar a questão médica sem esclarecer sua relação com a crise médica,

Para explicar esse paradoxo do nosso tempo que é a desconfiança de toda uma sociedade em relação à nossa ciência mais poderosa,

Para deixar claro que a medicina é apenas uma ciência,

Para mostrar que a crise da medicina pode ser superada sem pensar duas vezes.

Este último trabalho de Evan surge como resultado de pelo menos 30 anos de exploração e reflexão séria e contínua.

Através deste trabalho ele nos explicou claramente:

Quais são os nossos problemas,

Onde devemos colocar nossas mãos se quisermos resolvê-lo.

Ele afirmou que…

Meus outros estimados colegas escreveram no livro de Cavicchi que não há um único capítulo dele que você não impressione e não chame sua atenção e que não o convença, mas a mim pela minha estrutura mental, e principalmente atingiu essa parte mais . Meu trabalho onde Cavici com seu pragmatismo polido finge que ele tem que escrever uma resolução e descrever as mudanças necessárias na medicina, ou seja, aquelas que nos serviriam de forma positiva para sair da crise.

Cavicchi usa a fórmula ritual para a decisão “Nós arranjamos…” Ele tem a responsabilidade de nos dizer o que precisa ser mudado no modelo, na doutrina, na disciplina e nas práticas.

Ninguém fez um trabalho semelhante internacionalmente.

Ninguém se propôs a inferir da ciência sem paralelo o estatuto jurídico sem paralelo do médico.

Reflexão anti-boicote

Para escrever este artigo, admito que, além do livro de Cavicchi, também li todos os comentários oficiais sobre “Peerless Science” publicados nesta revista.

Sem magoar ninguém, aliás, fazendo minhas as minhas revisões anteriores, devo dizer que a reflexão que mais me impressionou é a mais anti-interrupção. Ou seja, Giovanni Brandi, o famoso oncologista e diretor da Escola de Especialização em Oncologia de Bolonha.

Contra a corrente, Brandi nos propõe uma tese explicativa de grande importância:

“Se devemos a Claude Bernard a invenção da medicina experimental como paradigma mecanicista e analítico e, portanto, a base de nossa medicina científica atual, sem dúvida devemos isso a Cavicci pelo arcabouço teórico da medicina como uma ciência sem paralelos.”

Tanto Bernard quanto Cavecchi, Brandi estão certos, em última análise, passam pelo mesmo processo básico de deduzir a medicina a partir de pressupostos socioculturais científicos não aleatórios e interpretar seu próprio tempo e lugar históricos.

Bernard, há dois séculos, deduziu a medicina experimental usando a cultura de seu tempo e, portanto, o positivismo. Cavici no terceiro milênio trabalha essencialmente sobre a mesma coisa, ou seja, ele define a ciência como incomparável, mas em um sentido pós-positivista. Enquanto o primeiro deduz a medicina no sentido redutivo (o número de fatos), o segundo infere a medicina no sentido anti-redutivo (além dos fatos há eventos e relações).

Mas nenhum deles tinha uma necessidade prática urgente: inventar uma droga apropriada para sua época histórica. Então nós dois lidamos com uma crise, não para resolvê-la, mas para fazê-la acontecer. Cavici escreve que as crises, com precisão lógica e linear, para resolvê-las devem ser realizadas, ou seja, devem responder às mudanças anteriores que criaram com outras mudanças.

Portanto, “ciência sem paralelo” é a resposta “não regional” que Bernard teria dado hoje à crise da medicina se tivesse vivido no terceiro milênio.

Conclusões

o que eu digo? Enquanto isso, parabéns, ou melhor ainda, o “abridor” para Kavici. Mas acima de tudo obrigado. A promessa de repensar nossa medicina científica é um caminho árduo e sempre muito difícil. Mas, com toda a justiça, não acho que existam alternativas.

Três coisas são seguras para mim:

A medicina não podia se dar ao luxo de ficar em Bernard,

Para repensar a medicina, precisamos de um pensamento inteligente no sentido etimológico, ou seja, capaz de escolher, entre legerentre muitas opções como a Opção Cavicchi,

Temos uma necessidade grande e urgente desse pensamento, mas para usá-lo e fazê-lo crescer e se desenvolver, todos devemos ser capazes não apenas de acolher, mas também de reagir ao que está movendo o mundo nesta direção inevitável agora, mas devemos entender o todo e mapa, uma cabeça mais livre, livre de inclinações regionais degradadas. Gian Franco Gencini

16 de junho de 2022

