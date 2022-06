Piano no Conservatório do Museu Os alunos tocam o piano de Errard no Museu da Ciência.

“Piano de orelha do início do século XX, em excelente estado de conservação e muito versátil, permitindo a execução de repertório da época, mas também de repertório posterior.” com estas palavras Alessandro ComillatoE a Professor de piano no Conservatório Giuseppe Verdi em Milãoum conhecedor de ferramentas históricas, fala sobre uma ferramenta Museu Nacional de Ciência e Tecnologiaa partir deste ano, os alunos das aulas de piano do Conservatório oferecerão apresentações gratuitas, oficinas, aulas de música e encontros entre jovens artistas, professores e visitantes do museu, abertos ao público. Sábado 18 e 25 de junho, sábado 2 e 9 de julho, das 15h às 17h dentro quarto do Anticenáculoum espaço em frente ao antigo refeitório com vista para o antigo convento de San Vittore onde está localizado o museu.

No palco, junto com os alunos do Conservatório de Milão, e também seus professores: eles interagirão entre si como se estivessem em uma sala de aula, envolverão o público na escuta, mas também na apresentação das peças do programa, juntos vão revelar os segredos da profissão que fazem da carreira do músico uma área de descoberta particularmente interessante mesmo para quem não costuma frequentá-la.

coordenado por Stefania MormontE a Representante do Diretor do Conservatório é projeto Mauro Bonazoli, Diretor de Eventos Artísticos do Museu, o projeto piano no museu Reforça a ligação entre o Instituto Giuseppe Verdi e o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci.

Suspensão Cristina Frosini, Diretora do Conservatório: “Se é verdade que a profissão de músico se aprende em sala de aula, então a comparação com o público e a relação direta com o ouvinte também é verdadeira e fundamental: só se torna músico de verdade quando se apresenta para os outros. o que o Museu apresenta aos nossos pianistas é ainda mais interessante: os encontros que acompanharão o verão em Milão e a volta dos meses de outono permitem que nossos alunos acadêmicos falem por si mesmos e também se apresentem: uma maneira original de aproximar o público do artista e a sua música. Assim, agradeço ao Museu e espero que a aceitação do público nos dê uma razão para esta escolha, que partilhei de imediato: O piano no Museu vai além da tradicional época de concertos Configura-se como um laboratório aberto à visitação , que escolherá o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia para esta jornada de descoberta da música.”

Cláudio GiorgioneE a Leonardo Curador de Artes e Ciências No museu, ele conta a história da máquina: “O piano Erard no museu é um enorme modelo de cruz de jacarandá. Foi construído em Paris em 1916 e adquirido no mesmo ano por Milano Ricordi e Vinzi. Mais tarde, foi adquirido da Ricordi pelo fabricante têxtil Guido Rossi, que o doou ao museu em 1957, juntamente com sua coleção de arte. De 1961 a 2017, esteve exposto na sala de Emma Ficla, juntamente com uma coleção de instrumentos musicais, em que o Museu se dedica a atividades de estudo e conservação, tendo em vista uma nova apresentação futura “.

Ressaltar a importância que a música sempre teve no museu Fiorenzo Galli, gerente geral: “Desde a sua abertura em 1953, o Museu acolheu concertos nas suas salas, e ao longo dos anos adquiriu um importante acervo de instrumentos musicais, seguindo a ideia de uma unidade de conhecimento que ainda hoje nos motiva, na ligação inextricável entre arte e tecnologia. Este projeto cultural permite, em colaboração com o Conservatório, promover o património histórico dos grupos através de encontros oficinais, alinhados com a vocação educativa que sempre nos distinguiu.”

“Por anos – ele adiciona Mauro Bonazoli, Diretor de Eventos do Museu – O Museu colabora com instituições culturais em Milão para criar projetos de arte que narram suas coleções, considerando-as como ponto de partida para a criação de exposições que são concebidas de poluição entre diferentes linguagens artísticas “.

As reuniões da oficina são Incluído no bilhete de entrada para o museu E a Ele será retomado em outubro.

Calendário de encontros e workshops Piano no Museu

Sábado, 18 de junho, das 15h às 17h

Felix Mendelssohn Bartholdi, Fantasia em um F levemente sustenido Op. 28, “Escocês”

deusa dani piano

Frederico Chopin, Sonata em um pequeno apartamento n. 2 ref. 35, “A Marcha Fúnebre”

Giorgio Paulo Nesita piano

Frederico Chopin, Sonata em B menor n. 3 ref. 58

Marco Otelli piano

Ludwig van Beethoven Diferenças e fugas no bemol E maior Op 35, “Heroico”

Giovanni Galletta piano

Senhor Alessandro Comillato

Sábado, 25 de junho, das 15h às 17h

Som, luz e cor

A música também estimula nossa imaginação ao evocar possibilidades Correspondência Entre som, imagem e palavra, em sincronia capaz de envolver todo o nosso sistema perceptivo. Em particular, a música de piano desde o romance explorou cada detalhe sutil e cor do instrumento para tornar a experiência auditiva um espetáculo de sensações que certamente conheceremos hoje como “multimídia”.

Claude Debussy

dê a ela Fotos O segundo livro:

Cloches à Travers Lee Fey Et la lune descer sur le temps qui fûR

Agnese Nascimbene piano

Johannes Brahms, de Sonata em Fá menor n. 3 ref. 5: indanti expressivo

Franz Liszt, Chase nig

Olivier Messian, de 8 Apresentações: n. 1 pombas

Luciano Peri, Wasserclave

Paul Ehrenheim piano

Gian Francesco Malibero, Poemas de Aslan

Alexandre Skragbin, Vers la flammePoema de referência. 72

Sônia Candelon piano

Franz Liszt, Waldsrauchen

Claude Debussy de Selos: Jardins sous la pluie

Ryotaro Sugiyama piano

Senhor Luca Chipatti

Sábado, 2 de julho, das 15h às 17h

Alexandre Skragbin, Apresentações Op. 17 n. 1 em Ré menor e Wen. 3 em d apartamento grande

Franz Liszt, Estúdio de Concerto n. 3, “suspiro”

Leos Janac

no nevoeiro

Andante – II. Muito lentamente – III. Andantino – quarto. portanto

Robert Schumann Allegro em Menor B op 8

Andrea Canino piano

Ludwig van Beethoven Sonata em um grande apartamento E n. 26 ref. 81 graus, “Les Adieux”

Eduardo Braga piano

Senhor David Capasi

Sábado, 9 de julho, das 15h às 17h

Robert Schumann estoque de fantasia operação 12

Ângela Roblin piano

Senhor Marco Rabatoni

Carl Philipp Emmanuel Bach, Diferenças na loucura da Espanha

Franz Liszt, Rapsódia Espanhola

Denis Malakhov piano

Jorge Gershwin, fascinação azul

Virgílio Volante piano

Senhor Silvia Lemongli

