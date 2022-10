É assim que o vírus (também) infecta os ouvidos. Os três espiões de infecção

Zumbido, perda auditiva e/ou depressão, tontura. Um estudo do Departamento de Otorrinolaringologia da Harvard Medical School em Boston, Massachusetts, identificou três novos sintomas de Covid. Portanto, não apenas o paladar e o olfato tornam-se um alerta para a possibilidade de infecção. De acordo com uma nova pesquisa, as orelhas estão se tornando a última pista a ser procurada.

Portanto, uma infecção do ouvido médio é considerada mais provável. O estudo americano concluiu que: “Nossos resultados sugerem que uma infecção no ouvido interno pode estar associada a problemas de audição e equilíbrio. COVID-19Durante o trabalho, os pesquisadores descobriram que as células ciliadas e as células de Schwann no ouvido interno expressam proteínas necessárias para a infecção por Covid, tornando-as alvos potenciais.

Outubro é o momento perfeito para aumentar sua imunidade contra os vírus que causam gripe e COVID-19 https://t.co/h1dP7T6481 Harvard Medical School (Harvardmed) 7 de outubro de 2022

estado de infecção

Enquanto isso, a corrida do vírus SarsCoV2 na Itália não está diminuindo. De fato, houve um novo salto nos últimos sete dias no índice de transmissibilidade Rt, que subiu para 1,18 de um valor de 1 na semana passada, e a infecção também teve um aumento acentuado, chegando a 441 casos por 100 mil pessoas. Indicadores do rápido aumento que começam a colocar certa pressão nos departamentos hospitalares, onde os pacientes de Covid estão aumentando, mesmo que os cuidados intensivos a nível nacional permaneçam bem abaixo do limite de ocupação considerado alerta e fixado em 10%. Nesse sentido, o acompanhamento semanal do Instituto Superior de Saúde e do Ministério da Saúde confirma uma tendência de recuperação da epidemia, com números que suscitam a preocupação dos especialistas. Começando especificamente com a incidência, que esta semana ultrapassou 600 casos por 100.000 habitantes em 7 regiões e províncias autônomas, em comparação com os últimos dois dias: Abruzzo (603,8), Friuli Venezia Giulia (710), Paulzano (863,8) ), PA Trento ( 825,2), Piemonte (654,7), Úmbria (680,6), Vêneto (728,9).

hospitalização

Os efeitos desse aumento são evidentes nos hospitais, onde o percentual de emprego em terapia intensiva aumentou para 1,8% ante 1,4% em 29 de setembro, enquanto o percentual nos departamentos médicos em nível nacional aumentou para 8,2%, ante 6,0%. Uma semana atrás. Em 4 regiões, a ocupação provincial excede o limite de alerta estabelecido em 15% (PA Bolzano 24,6%, Umbria 21,6%, Friuli Venezia Giulia 16,9% e Valle d’Aosta 16,4%). Neste contexto, as províncias e províncias autónomas subiram para seis – contra 5 na semana passada – classificadas como de alto risco devido à presença de múltiplos alertas de resiliência: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Veneto. Uma região, a Toscana, é definida como “inevaluable”, uma condição que pode ser comparada a um alto risco. Os 14 restantes estão em risco moderado. Os dados diários do Ministério da Saúde também mostram uma tendência semelhante: 44.672 novas infecções nas últimas 24 horas (ontem foram 44.853). O número de mortos foi de 62 (ontem 56) e a taxa de positividade foi de 21,7%, acima dos 20,1% do dia anterior. Nos hospitais, por outro lado, há 198 em terapia intensiva (ontem eram 180), ou outros 18, e há 5.379 em enfermarias regulares (ontem eram 5188), ou seja, mais 191.

Cuidado

E o diretor de Prevenção do Ministério da Saúde, Gianni Raza, pede cautela: “Dado o aumento da velocidade de propagação do vírus, também testemunhado pelo aumento do Rt que agora está acima de 1, é bom manter comportamentos inspirados em prudência e sobretudo recordar as doses de reforço da vacina Covid Especialmente para as pessoas de maior risco e, portanto, vulneráveis ​​e pessoas com mais de 60 anos.” terapias com anticorpos monoclonais. De acordo com os dados mais recentes da Agência Italiana de Medicamentos (Aifa), 79.666 tratamentos únicos foram iniciados. Clostridium de março de 2021 a 5 de outubro, e as prescrições para uso como tratamento dobraram na semana passada. De 22 de setembro a outubro 5, foram prescritas 4,5 doses por milhão de população para a combinação thixagevimab-cilgavimab em comparação com 2,4 doses na semana anterior, equivalente a +107,8%, enquanto as prescrições de sotrovimab foram de 3,5 por milhão de população em comparação com 1,9 na semana anterior, correspondendo a +81,6%. Além disso, o uso de tixagevimab-cilgavimab na prevenção também aumentou 64% em 7 dias. Por outro lado, recomenda-se atualizar as indicações para vacinações durante a gravidez e lactação elaboradas pelo ISS que as vacinações iniciais e de reforço contra a Covid com vacinas de mRNA (terceira e quarta dose) são recomendadas para todas as gestantes. e amamentação. A recomendação de vacinar durante a gravidez está especialmente presente no caso de um risco aumentado de doença grave por Covid-19.