A cirurgia plástica e a ciência italiana ocupam o primeiro lugar na Europa. – AssoCareNews.it

Cirurgia plástica e ciência, um italiano em primeiro lugar na Europa em pesquisas de gordura e células estromais vasculares.

dupla confissão para Professor Pietro Gentile pela agência de classificação norte-americana Expertscape, que identifica as pessoas mais influentes do mundo na medicina com base no número e na qualidade das publicações científicas nos últimos dez anos.

classificação

“Especialista global em fraturas vasculares estromaisDesenvolvido pela Agência dos EUA posiciona o professor Gentile Al Primeiro lugar na Europa e Al 3º lugar no mundo Para estudos sobre células estromais vasculares e lipofilling.

Além disso, a classificação de “expert global em cirurgia plástica” confirma – pela quarta vez consecutiva – Melhor cirurgião plástico da Itáliae coloca em Nº 2 na Europa e tudo Nº 11 do mundo.

suas postagens

Contribuíram para o desenvolvimento de um novo ramo da cirurgia plástica denominado “Cirurgia Plástica Regenerativa” baseado na Métodos minimamente invasivos que utilizam gordura autóloga e células vasculares estromais presentes nele, para fins restauradores e estéticos.

Ao Professor Gentio

Professor de Cirurgia Plástica, Universidade Tor Vergata, Roma, o crédito vai para Confirmar a cirurgia plástica italiana no cenário internacional com estudos e pesquisas científicas de alto nível.