Medicina Geral. Silvestro Scotti reeleito Fimmg.

A equipe que apoiará Scotty nos próximos quatro anos é composta por Pier Luigi Bartoletti, Nicola Calabrese, Fiorenzo Corti, Domenico Cressara, Alessandro Dabini e Noemi Lopez. Giacomo Cuddo confirmou o cargo de presidente nacional. Malik Mediati foi premiado com o cargo de Presidente Honorário Nacional

08 de outubro –

Reafirmação completa do secretário-geral Silvestro Scotti e o executivo nacional, com a entrada de uma mulher com menos de quarenta anos numa equipa, conforme exigido por lei na alteração exigida durante o mandato pelo executivo cessante.

Com este resultado, terminou hoje em Villasimius (Sardenha) o 79º Congresso Nacional da Vimg. Após a eleição, a equipe que apoiará Scotty nos próximos quatro anos é composta por Pier Luigi Bartoletti, Nicolas Calabrese, Fiorenzo Corti, Domenico Cresara, Alessandro Dabbini, Noemi Lopez. Confirmado como Presidente Nacional Giacomo Cudo. famoso Proprietário da minha mídia No papel de presidente honorário nacional. Além disso, Carlo Curatola recebeu de Scotti a nomeação para o cargo de Secretário da Secretaria Nacional.

“Em primeiro lugar, agradecemos aos membros cessantes do Executivo Nacional pelo seu trabalho – diz Scotty – e eleitos os cargos estatutários como árbitros e auditores nacionais, começando pelo Vice-Secretário Nacional Renzo Lo Beira. Estou feliz com esta afirmação, em primeiro lugar porque responde, em voz a Todos os médicos de família que tenho a honra de representar, às questões que me são mais importantes e que me acompanharam nestes quatro anos e que me acompanharão no seguinte: “Passei bem? Esta associação é direcionada para as soluções exigidas pelo contexto? “. A reconfirmação de hoje paga-me todos os esforços e dá-me novas energias para enfrentar as batalhas sindicais e profissionais que tenho pela frente. A necessidade do futuro próximo é enfrentar escolhas baseadas em fundamentos seguros e confiáveis. , as crises internacionais e a guerra, e a crise energética não podem ficar separadas da discussão sobre a proteção da saúde, que também é uma garantia essencial para aliviar a crescente ansiedade social do país.” Além de destacar um forte agradecimento a todos os dirigentes sindicais, desde o Diretor Executivo aos Secretários Regionais, Secretários Setoriais e Secretários Distritais, Scotty enfatizou que “A medicina geral continua sendo um elemento de segurança e confiabilidade exemplar para a oferta de saúde pública do nosso país e A Fimmg – que sempre foi a maior expressão do Profissionalismo, do Sindicato, da Cultura e do Planeamento – não escapará ao confronto baseado na proximidade, na confiança, na livre escolha dos cidadãos e nos princípios fundadores do nosso sistema.

“Sinto-me honrado por fazer parte desta equipe – disse o recém-eleito Lopez – em uma profissão que vê cada vez mais a presença de mulheres. Além disso, minha eleição para o Executivo é uma mensagem poderosa. Demonstra o interesse da Fimmg no aumento da proteção das mulheres Ao longo dos próximos anos, irei para a minha missão com o maior empenho e sem nunca deixar de ser a expressão de uma base composta por colegas individuais cada vez mais jovens na sua integração profissional, e que se encontram a trabalhar de forma cada vez mais ambiente em constante mudança e em um cenário distinto de necessidades em rápida mudança”.

08 de outubro de 2022

© Todos os direitos reservados



Outros artigos em Empregos e Carreiras