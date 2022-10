Bellinzona, Ciência em busca de outros espaços – Rádio e Televisão RSI Swiss

As vagas na nova sede do Instituto de Pesquisas Biomédicas de Bellinzona (IRB), que abriu em Va Chiesa há pouco mais de um ano, estão esgotadas e já está em andamento o planejamento de um novo prédio. O estudo de viabilidade já deu suas respostas, e até mesmo o projeto inicial já está totalmente pronto para ser enviado a Berna quando entrar no final do ano. O novo edifício do castelo da ciência da capital (no Liceu, Comércio, Juventude e Desportos) vai acolher o Instituto de Investigação em Oncologia (IOR) cujos laboratórios, tal como os do hospital, se encontram na sede do IRB que no sábado marcou um dia de grande entretenimento com uma nova versão de portas abertas.

A ampliação dos espaços disponíveis para o Instituto de Universidades Unidas em Bios + Association (Bellinzona Institutes of Science) permitirá ampliar as atividades dos pesquisadores biomédicos e realizar o desenvolvimento planejado do IOR. Em breve deverá incluir nove grupos de pesquisa, um terço a mais do que os seis atuais envolvidos em programas para os chamados tumores sólidos. Cinco se concentram principalmente no câncer de próstata e mama. VI em biologia do câncer de pele.

O futuro estável, como previsto nos últimos dias pela região, custará 45 milhões de francos e permitirá uma maior expansão incluindo 12 laboratórios. A meta é conseguir isso até 2028.