Pessoas com diabetes e níveis elevados de açúcar no sangue sabem que pode ser difícil manter os níveis de açúcar e colesterol no sangue. Para isso, os conselhos a seguir em geral são os dois habituais: uma alimentação saudável e uma vida o mais ativa possível. Além dessas duas recomendações sagradas, deve haver monitoramento constante por parte do médico assistente. Só um médico pode saber como agir e mudar o tratamento de um assunto para outro. A medicina ainda está fazendo muitas pesquisas sobre os melhores medicamentos para interromper o efeito do diabetes, mas as boas novas parecem estar chegando gradualmente. Descoberto por um estudo recente e confiável, aqui está o medicamento inimigo para o diabetes que reduzirá o açúcar no sangue aumentando o colesterol bom. Para referência, é o Istituto Superiore di Sanità, que descreve os efeitos, verificados experimentalmente em uma grande amostra de diabéticos.

Aqui está o medicamento antidiabético que reduzirá o açúcar no sangue aumentando o colesterol bom

de acordo com o que Páginas da estação espacial internacionalNo entanto, os últimos testes do Torcetrapib, um medicamento comumente usado para aumentar o colesterol HDL, terão efeitos incríveis. Os resultados da pesquisa em questão aparecem no jornal oficial Circulation: Journal of the American Heart Association.

De acordo com o que os especialistas descobriram, o Torcetrapib pode causar efeitos colaterais positivos inesperados e inesperados. Especificamente, ajudaria os diabéticos tipo 2 a manter seus níveis de açúcar no sangue.

No passado, os pesquisadores já haviam estudado o Torcetrapib e seus efeitos no colesterol HDL (“bom”) e nos níveis de açúcar no sangue. Pesquisas antigas, no entanto, não produziram os resultados desejados. No entanto, à luz de novos esforços científicos, a opinião dos médicos sobre o efeito deste medicamento pode mudar.

Os resultados da pesquisa realizada com pacientes diabéticos falam por si

A peculiaridade do Torcetrapib é que aumenta a produção de colesterol bom. Para isso, pode ser usado em combinação com as estatinas, que, pelo contrário, reduzem os níveis de colesterol prejudicial.

Mas a pesquisa acima também revelou o efeito do Torcetrapib nos níveis de açúcar no sangue. A pesquisa teve como referência uma amostra de 6.661 pessoas com diabetes tipo 2. O uso de Torcetrapib com estatinas reduziu os níveis de açúcar no sangue em diabéticos.

De acordo com a American Heart Association, o controle do diabetes também reduziria o risco de problemas relacionados, como derrame e doenças cardiovasculares.

