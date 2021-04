Você se livra da pele de salmão? Falso: é uma mina de ômega-3 que é bom para sua saúde – saúde e bem-estar

Roma. Você se livra da pele de truta e só come filés de peixe? Você deve mudar de ideia. Porque há uma Um tesouro alimentar na pele da truta arco-íris: contém muito mais ômega-3 do que os filés de peixe e é candidata a um produto nutricional.

Isso foi revelado ao pesquisar em Avaliação de resíduos e biomassa, Dirigido pela Universidade de Florença com a Universidade de Udine. Autoridades de saúde global – explica a líder da equipe Juliana Baresi, professora de aquicultura da Universidade Florentina – recomenda que os adultos tomem cerca de 500 mg por dia de ômega-3, em particular ácido eicosapentaenóico (EPA) e docosahexaenóico (DHA): equivalente a 3,5 gramas por semana, ligada Esta quantidade é geralmente consumida cerca de 2-3 porções de 100g de peixe.

Mas muitas espécies não são capazes de produzir ácidos graxos Epa e Dha a partir do zero e, portanto, têm que introduzi-los em sua dieta e depois se acumular em seus tecidos e “nos últimos 30 anos, devido ao esgotamento dos estoques naturais de peixes, os ingredientes marinhos originais foram bastante reduzidos e “Substituindo-os por fontes de proteína (farinha) e óleos de origem vegetal. Essa mudança na alimentação levou a uma diminuição do teor de ômega-3 nos peixes de viveiro ao longo do tempo”, explica Julia Secchi, entre pesquisadores de Florença com Leonardo Bruni e Yara Hussain.

A equipe também inclui Francesca Tully, uma professora em Udine. Para aumentar a oferta de Epa e Dha, o caminho parece ser melhorar os subprodutos e evitar o desperdício de alimentos.

“Couro de truta – Comentários de Baresi – É uma fonte valiosa de ômega-3: O teor médio de ômega-3 nele é de 25% do total de ácidos graxos, em comparação com 15% encontrado nas fatias dos mesmos animais. Mais importante, essa porcentagem de ômega-3 tende a permanecer estável na pele, independentemente da dieta fornecida aos animais.