Falar com cães torna você mais inteligente: a ciência diz isso

Falar com seu cachorro o torna mais inteligente. Não acredite nisto? Vamos ver juntos o que a ciência tem a dizer sobre o assunto.

Qualquer pessoa que já morou com um amigo de quatro patas pelo menos uma vez na vida, senão sempre, fez perguntas ao amigo peludo ou conversou de verdade com ele, mesmo sem ter nenhuma resposta.

Embora esse comportamento possa parecer um sintoma de insanidade aos olhos de quem não tem animais de estimação, é A ciência é um sintoma de inteligência. Não acredite nisto? Vamos ver abaixo Porque falar com um cachorro torna você mais inteligente.

Falar com seu cachorro o torna mais inteligente – e aqui está o porquê

As pessoas que conversam com seus amigos peludos costumam ser chamadas de “loucas”.

Quem nunca disse ao amigo peludo: “ccomo você está? Como foi o seu dia? Vamos dar um bom passeio? ” Claro, sem receber nenhuma resposta.

Todas as frases que você ouve de quem não tem animal de estimação podem ser inúteis e até nos deixar um pouco estranhos, senão “loucos”.

Contudo A ciência não acredita que. Na verdade, de acordo com alguns estudos, aqueles que falam com seu amigo de quatro patas são mais espertos do que outros.

Este fenômeno é definido Humanização, Este é o ato de dar um caráter humano e emocional a um animal ou mesmo a algo.

Inicialmente, o antropomorfismo era considerado um sinal da infância, mas hoje esse “processo mental” é um sintoma da inteligência no ser humano.

Isso ocorre porque quando você é capaz de encontrar características humanas e especialmente emocionais em um cão, isso significa que O cérebro é muito criativo Portanto, você é muito mais inteligente.

Você também pode estar interessado em: Um estudo revelou que os cães são tão inteligentes e conscientes quanto as crianças

Você está falando com o Fido? Você é o mais inteligente: estude

De acordo com um estudo realizado por um professor da Escola de Ciências do Comportamento da América, aqueles que falam com seu amigo de quatro patas são superinteligentes.

O professor realmente mencionou que a nomeação Sentimentos em relação aos animais ou mesmo às coisas Requer operações mentais muito complexas que apenas uma pessoa de inteligência extraordinária pode realizar.

Isso porque somente pessoas com grande imaginação podem dar personalidade ao cão e, assim, falar com ele e “imaginar” suas respostas.

Você também pode estar interessado em: Falar com seu cachorro é um exercício que beneficia o coração e a mente

Além disso, esse comportamento, ou seja, falar com seu amigo de quatro patas, não é apenas um sintoma de inteligência, mas também um sintoma Saúde mental completa Porque o cérebro está sempre ativo.

Para ficar por dentro de novidades, histórias, dicas e muito mais sobre o mundo animal, continue nos acompanhando em nossos perfis. O site de rede social Facebook e Instagram. Se você quiser dar uma olhada em nossos vídeos, pode visitar nosso canal YouTube.

Mariana Durante